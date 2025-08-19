Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 19 de Agosto, 2025
Dinero

Ofertas en frutas y verduras de Martimiércoles 19 y 20 de agosto 2025 en Chedraui

Frutas y verduras en oferta este Martimiércoles en Chedraui 19 y 20 de agosto 2025: precios bajos para tu despensa semanal.
Andrea Villarreal
19 agosto, 2025
Ofertas en frutas y verduras de Martimiércoles 19 y 20 de agosto 2025 en Chedraui

Imagen generada con IA

El tradicional Martimiércoles de Chedraui llega este 19 y 20 de agosto de 2025 con promociones en frutas y verduras que permiten ahorrar en la despensa. Estos descuentos estarán disponibles en sucursales de todo el país y también en compras en línea.

Frutas en oferta en el Martimiércoles de Chedraui

Entre las promociones más destacadas se encuentran:

  • Manzana roja mediana: 29.90 pesos (antes 39.90 pesos).

  • Plátano Chiapas: 13.50 pesos (antes 41.00 pesos).

  • Cereza natural: 75.00 pesos (antes 121.50 pesos).

  • Naranja para jugo: 36.00 pesos.

  • Pera Bartlett: 34.50 pesos (antes 47.50 pesos).

  • Tuna: 26.50 pesos (antes 62.00 pesos).

  • Sandía blanca rayada: 8.50 pesos (antes 18.00 pesos).

  • Toronja: 29.90 pesos (antes 36.90 pesos).

  • Aguacate Hass: 29.50 pesos (antes 98.50 pesos).

  • Aguacate Hass enmallado (5 piezas): 29.50 pesos (antes 39.90 pesos).

  • Limón sin semilla: 18.50 pesos (antes 46.50 pesos).

Verduras en promoción en el Martimiércoles de Chedraui

También se ofrecen descuentos en verduras frescas:

Ahorro en el Martimiércoles de Chedraui

Con estas ofertas en frutas y verduras, los clientes pueden aprovechar precios más bajos para surtir la semana. Las promociones estarán vigentes únicamente este martes 19 y miércoles 20 de agosto de 2025, hasta agotar existencias. Consulta la disponibilidad de los productos en tu tienda Chedraui.

