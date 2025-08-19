Ofertas en frutas y verduras de Martimiércoles 19 y 20 de agosto 2025 en Chedraui

El tradicional Martimiércoles de Chedraui llega este 19 y 20 de agosto de 2025 con promociones en frutas y verduras que permiten ahorrar en la despensa. Estos descuentos estarán disponibles en sucursales de todo el país y también en compras en línea.

Frutas en oferta en el Martimiércoles de Chedraui

Entre las promociones más destacadas se encuentran:

Manzana roja mediana : 29.90 pesos (antes 39.90 pesos).

Plátano Chiapas : 13.50 pesos (antes 41.00 pesos).

Cereza natural : 75.00 pesos (antes 121.50 pesos).

Naranja para jugo : 36.00 pesos. TE PUEDE INTERESAR: Lluvias HOY 19 de agosto en Baja California Sur; así estará el clima según el SMN

Pera Bartlett : 34.50 pesos (antes 47.50 pesos).

Tuna : 26.50 pesos (antes 62.00 pesos).

Sandía blanca rayada : 8.50 pesos (antes 18.00 pesos).

Toronja : 29.90 pesos (antes 36.90 pesos).

Aguacate Hass : 29.50 pesos (antes 98.50 pesos).

Aguacate Hass enmallado (5 piezas) : 29.50 pesos (antes 39.90 pesos).

Limón sin semilla: 18.50 pesos (antes 46.50 pesos).

Verduras en promoción en el Martimiércoles de Chedraui

También se ofrecen descuentos en verduras frescas:

Jícama : 19.90 pesos (antes 24.90 pesos).

Papa blanca : 19.90 pesos (antes 36.00 pesos).

Apio : 24.50 pesos.

Cebolla morada : 29.90 pesos.

Champiñón : 68.50 pesos (antes 164.00 pesos).

Col blanca : 24.50 pesos.

Espárrago verde (454 g) : 78.90 pesos (antes 119.00 pesos).

Jamaica : 170.00 pesos (antes 183.00 pesos). TE PUEDE INTERESAR: ¿Ahora sí llegarán los medicamentos? IMSS Bienestar activa las Rutas de la Salud en BCS



Ahorro en el Martimiércoles de Chedraui

Con estas ofertas en frutas y verduras, los clientes pueden aprovechar precios más bajos para surtir la semana. Las promociones estarán vigentes únicamente este martes 19 y miércoles 20 de agosto de 2025, hasta agotar existencias. Consulta la disponibilidad de los productos en tu tienda Chedraui.