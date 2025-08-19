Ofertas en frutas y verduras de Martimiércoles 19 y 20 de agosto 2025 en Chedraui
El tradicional Martimiércoles de Chedraui llega este 19 y 20 de agosto de 2025 con promociones en frutas y verduras que permiten ahorrar en la despensa. Estos descuentos estarán disponibles en sucursales de todo el país y también en compras en línea.
Frutas en oferta en el Martimiércoles de Chedraui
Entre las promociones más destacadas se encuentran:
Manzana roja mediana: 29.90 pesos (antes 39.90 pesos).
Plátano Chiapas: 13.50 pesos (antes 41.00 pesos).
Cereza natural: 75.00 pesos (antes 121.50 pesos).
Naranja para jugo: 36.00 pesos.
Pera Bartlett: 34.50 pesos (antes 47.50 pesos).
Tuna: 26.50 pesos (antes 62.00 pesos).
Sandía blanca rayada: 8.50 pesos (antes 18.00 pesos).
Toronja: 29.90 pesos (antes 36.90 pesos).
Aguacate Hass: 29.50 pesos (antes 98.50 pesos).
Aguacate Hass enmallado (5 piezas): 29.50 pesos (antes 39.90 pesos).
Limón sin semilla: 18.50 pesos (antes 46.50 pesos).
Verduras en promoción en el Martimiércoles de Chedraui
También se ofrecen descuentos en verduras frescas:
Jícama: 19.90 pesos (antes 24.90 pesos).
Papa blanca: 19.90 pesos (antes 36.00 pesos).
Apio: 24.50 pesos.
Cebolla morada: 29.90 pesos.
Champiñón: 68.50 pesos (antes 164.00 pesos).
Col blanca: 24.50 pesos.
Espárrago verde (454 g): 78.90 pesos (antes 119.00 pesos).
Jamaica: 170.00 pesos (antes 183.00 pesos).
Ahorro en el Martimiércoles de Chedraui
Con estas ofertas en frutas y verduras, los clientes pueden aprovechar precios más bajos para surtir la semana. Las promociones estarán vigentes únicamente este martes 19 y miércoles 20 de agosto de 2025, hasta agotar existencias. Consulta la disponibilidad de los productos en tu tienda Chedraui.