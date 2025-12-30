Martimiércoles con rebajas en Chedraui, el 30 y 31 de diciembre de 2026

La cadena Chedraui puso en marcha su jornada de Martimiércoles con descuentos especiales en frutas y verduras, vigentes los días 30 y 31 de diciembre de 2025, de acuerdo con la información publicada en su página web oficial.

Las ofertas contemplan productos de alta demanda durante la temporada decembrina, con reducciones de precio que en algunos casos superan el 50 por ciento respecto a su costo habitual.

Dentro del apartado de frutas y verduras, el Martimiércoles de Chedraui presenta los siguientes precios normales y rebajados:

Uva roja sin semilla por kilo: de $74.50 a $58.00 .

Uva verde por kilo: de $120.00 a $49.90 .

Cereza natural por kilo: de $175.00 a $89.90 .

Romerito por kilo: de $16.50 a $10.00 .

Zanahoria por kilo: de $16.90 a $13.90.

A estos descuentos se suman productos empaquetados de la marca propia:

Cacahuate tostado Chedraui 180 g: de $34.50 a $27.60 .

Cacahuate tostado Chedraui 454 g: de $58.00 a $46.40.

Las promociones del Martimiércoles estarán disponibles únicamente durante el 30 y 31 de diciembre de 2025, por lo que la cadena recomendó a los consumidores verificar existencia y condiciones en tienda.