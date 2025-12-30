Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 30 de Diciembre, 2025
HomeDineroMartimiércoles con rebajas en Chedraui, el 30 y 31 de diciembre de 2026
Dinero

Martimiércoles con rebajas en Chedraui, el 30 y 31 de diciembre de 2026

Martimiércoles de Chedraui activa descuentos en frutas y verduras este 30 y 31 de diciembre para cerrar el año
30 diciembre, 2025
0
3
Martimiércoles en Chedraui, el 30 y 31 de diciembre de 2026

La cadena Chedraui puso en marcha su jornada de Martimiércoles con descuentos especiales en frutas y verduras, vigentes los días 30 y 31 de diciembre de 2025, de acuerdo con la información publicada en su página web oficial.

Las ofertas contemplan productos de alta demanda durante la temporada decembrina, con reducciones de precio que en algunos casos superan el 50 por ciento respecto a su costo habitual.

Dentro del apartado de frutas y verduras, el Martimiércoles de Chedraui presenta los siguientes precios normales y rebajados:

  • Uva roja sin semilla por kilo: de $74.50 a $58.00.

  • Uva verde por kilo: de $120.00 a $49.90.

  • Cereza natural por kilo: de $175.00 a $89.90.

  • Romerito por kilo: de $16.50 a $10.00.

  • Zanahoria por kilo: de $16.90 a $13.90.

A estos descuentos se suman productos empaquetados de la marca propia:

  • Cacahuate tostado Chedraui 180 g: de $34.50 a $27.60.

  • Cacahuate tostado Chedraui 454 g: de $58.00 a $46.40.

Las promociones del Martimiércoles estarán disponibles únicamente durante el 30 y 31 de diciembre de 2025, por lo que la cadena recomendó a los consumidores verificar existencia y condiciones en tienda.

Autor

  • Adolfo Torres

    Estudiante de la Maestría de Investigación en Ciencias de la Comunicación, ejerzo el periodismo desde hace más de 20 años en diferentes medios de comunicación nacionales, cubriendo principalmente fuentes de los estados de Jalisco, Nayarit y Michoacán; actualmente soy reportero web de Tribuna de México.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasChedrauiMartimiércolesOfertas
Articulo anterior

Martes de Frescura en Walmart este 30 de diciembre de 2025