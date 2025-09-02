Martimiércoles de Chedraui: frutas y verduras en súper oferta este 2 y 3 de septiembre 2025
El Martimiércoles Chedraui 2-3 de septiembre llega con descuentos imperdibles en frutas y verduras, disponibles en todas las sucursales y también en compras en línea.
Frutas al mejor precio
-
Manzana Golden chica en bolsa: $29.50 /kg
-
Toronja: $23.50 /kg
-
Tuna (nopal): $29.50 /kg
-
Pera Bartlett: $34.50 /kg
-
Uva Globo Emperador: alrededor de $29.90 /kg
-
Jamaica ($160.00 /kg)
-
Guayaba ($49.90 /kg)
- Mandarina chumis ($55.92 /kg)
Verduras en oferta imperdible
-
Tomate saladet: solo $9.50 /kg
-
Cebolla morada y col blanca: $19.50 /kg cada una
-
Pepino verde: $19.50 /kg
-
Zanahoria: $16.50 /kg
-
Papa cambray: $26.90 /kg
-
Aguacate Hass: $29.50 enmallado la pieza o $29.90 /kg
-
Calabaza italiana: $19.90 /kg
-
Cilantro, acelgas y espinacas (en rollo): $7.90 cada uno
-
Chayote sin espinas: $17.50 /kg
El Martimiércoles de Chedraui es una oportunidad de preparación estratégica, ya que resulta ideal para planear la despensa con productos frescos y a buen precio. Además, destaca por su consistencia en ofertas, manteniendo descuentos atractivos cada semana en artículos de la canasta básica.
Lo mejor es que es accesible para todos, pues las promociones aplican tanto en tienda física como en línea, con múltiples formas de pago.
