Ofertas de Martimiércoles en Chedraui para febrero

La cadena de autoservicio Chedraui anunció el inicio de su jornada de promociones denominada Martimiércoles, la cual estará vigente durante los días 10 y 11 de febrero de 2026. Esta iniciativa busca incentivar el consumo de productos frescos mediante una reducción significativa en los costos de diversos artículos de la canasta básica en todas sus sucursales.

Dentro del departamento de frutas y verduras, el establecimiento destaca una baja considerable en el precio de la uva verde, que bajó de $99.00 a $49.90 el kilo, y el pimiento verde, que se ajustó de $88.50 a $46.00 por kilo. Asimismo, el aguacate Hass enmallado se ofrece a un precio especial de $26.99 por pieza, cuando su valor normal era de $39.90.

A continuación se detallan los ajustes de precios vigentes para este periodo:

Producto Precio Normal Precio de Oferta Uva Verde (kg) $99.00 $49.90 Pimiento Verde (kg) $88.50 $46.00 Fresa Domo (454g) $59.00 $50.00 Chile Poblano (kg) $64.00 $59.90 Papa Cambray (kg) $54.90 $39.80 Tomate Bola (kg) $39.90 $29.90 Calabaza Italiana (kg) $39.90 $34.90 Aguacate Hass (pza) $39.90 $26.99 Chayote sin Espinas (kg) $29.50 $28.90 Pepino Verde (kg) $22.50 $18.80

