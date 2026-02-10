Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 10 de Febrero, 2026
HomeDineroOfertas de Martimiércoles en Chedraui para febrero
Dinero

Ofertas de Martimiércoles en Chedraui para febrero

Los días 10 y 11 de febrero de 2026 habrá descuentos especiales en frutas y verduras seleccionadas en el Martimiércoles de Chedraui
10 febrero, 2026
0
12
Martimiércoles Ofertas en Chedraui para el 10 y 11 de febrero

La cadena de autoservicio Chedraui anunció el inicio de su jornada de promociones denominada Martimiércoles, la cual estará vigente durante los días 10 y 11 de febrero de 2026. Esta iniciativa busca incentivar el consumo de productos frescos mediante una reducción significativa en los costos de diversos artículos de la canasta básica en todas sus sucursales.

Dentro del departamento de frutas y verduras, el establecimiento destaca una baja considerable en el precio de la uva verde, que bajó de $99.00 a $49.90 el kilo, y el pimiento verde, que se ajustó de $88.50 a $46.00 por kilo. Asimismo, el aguacate Hass enmallado se ofrece a un precio especial de $26.99 por pieza, cuando su valor normal era de $39.90.

A continuación se detallan los ajustes de precios vigentes para este periodo:

Producto Precio Normal Precio de Oferta
Uva Verde (kg) $99.00 $49.90
Pimiento Verde (kg) $88.50 $46.00
Fresa Domo (454g) $59.00 $50.00
Chile Poblano (kg) $64.00 $59.90
Papa Cambray (kg) $54.90 $39.80
Tomate Bola (kg) $39.90 $29.90
Calabaza Italiana (kg) $39.90 $34.90
Aguacate Hass (pza) $39.90 $26.99
Chayote sin Espinas (kg) $29.50 $28.90
Pepino Verde (kg) $22.50 $18.80

 

Entre otros

Autor

  • Adolfo Torres

    Estudiante de la Maestría de Investigación en Ciencias de la Comunicación, ejerzo el periodismo desde hace más de 20 años en diferentes medios de comunicación nacionales, cubriendo principalmente fuentes de los estados de Jalisco, Nayarit y Michoacán; actualmente soy reportero web de Tribuna de México.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasChedrauiMartimiércolesOfertas
Articulo anterior

Martes de Frescura en Walmart hoy 10 de febrero de 2026