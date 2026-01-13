Martimiércoles en Chedraui, 13 y 14 de enero

La cadena Chedraui pondrá en marcha su promoción Martimiércoles los días 13 y 14 de enero de 2026, con una amplia lista de descuentos en frutas y verduras, dirigida a apoyar la economía familiar mediante precios rebajados en productos de consumo cotidiano.

Entre las ofertas destacadas del Martimiércoles, el limón sin semilla reducirá su precio de $46.00 a $38.90 por kilogramo, mientras que la papaya Maradol pasará de $42.50 a $39.90 por kilo. La fresa domo de 454 gramos registrará uno de los ajustes más relevantes al bajar de $69.00 a $39.90.

La guayaba se venderá en $52.00 por kilo, cuando su precio normal era de $58.50, y la uva verde sin semilla Chumis de 454 gramos disminuirá de $89.90 a $39.92. En el caso de la manzana Gala Chumis de 613 gramos, el costo bajará de $44.90 a $35.92.

Dentro del listado de frutas y verduras del Martimiércoles de Chedraui, el durazno rojo pasará de $120.00 a $74.00 por kilo, mientras que la uva globo Emperador quedará en $94.00, con un precio previo de $99.90.

Asimismo, la manzana Granny Chumis y la manzana Golden Chumis, ambas de 552 gramos, se ofrecerán en $25.52, cuando antes costaban $31.90. La manzana Puré Harvest Golden de 600 gramos reducirá su precio de $29.90 a $19.80, y el coco Diamante A de una pieza bajará de $74.90 a $59.92.

En productos de uso frecuente, el tomate bola disminuirá ligeramente de $29.90 a $28.90 por kilo, el aguacate Hass pasará de $49.90 a $34.50 por kilo y el chayote sin espinas se ofrecerá en $24.90, frente a los $29.50 habituales.

La empresa informó que el Martimiércoles estará vigente únicamente durante los días 13 y 14 de enero de 2026, con precios sujetos a disponibilidad por tienda, por lo que recomendó a los consumidores acudir con anticipación para aprovechar las promociones de Chedraui.

