Martimiércoles Chedraui: ofertas este 17 y 18 de febrero

La cadena de autoservicio Chedraui ha puesto en marcha su tradicional campaña de descuentos conocida como Martimiércoles, correspondiente a los días 17 y 18 de febrero de 2026. Durante esta jornada, la empresa ofrece rebajas significativas en el departamento de frutas y verduras, con el objetivo de apoyar la economía familiar de sus clientes. Según la información publicada en su portal oficial, los consumidores podrán encontrar productos básicos con reducciones de precio que, en algunos casos, superan el 50 por ciento de su valor original.

Dentro de las ofertas más destacadas de este Martimiércoles, la cebolla amarilla por kilo se comercializa en $14.90, tras haber tenido un costo previo de $29.90. Por su parte, el aguacate hass enmallado por pieza bajó de $39.90 a un precio especial de $20.90. Estas promociones buscan incentivar la compra de productos frescos al inicio de la semana, facilitando el acceso a alimentos esenciales a precios competitivos en todas sus sucursales,

En el rubro de los vegetales verdes, el nopal picado a granel se ofrece en $49.90 el kilo, dejando atrás su precio anterior de $69.90. Asimismo, el brócoli por kilogramo se redujo a $39.90, mientras que el pimiento verde experimentó una baja considerable de $88.50 a solo $52.00. Para quienes buscan opciones de complementos, el rollo de perejil liso se encuentra disponible en tan solo $5.90.

Finalmente, el Martimiércoles incluye opciones saludables como la jícama por kilo a $23.90 y una versión de snack ideal para el consumo diario que bajó de $44.00 a $18.50. El pimiento rojo también presenta un ajuste, ofertándose en $92.00 por kilogramo. Estas promociones de Chedraui estarán vigentes únicamente durante el periodo establecido de 17 y 18 de febrero de 2026, o hasta agotar existencias en los departamentos de frutas y verduras.

