Martimiércoles en Chedraui los días 20 y 21 de enero de 2026

La cadena de tiendas Chedraui ha puesto en marcha su esperada promoción de Martimiércoles, vigente durante los días 20 y 21 de enero de 2026. Esta iniciativa busca incentivar el consumo de productos frescos mediante descuentos significativos en el departamento de frutas y verduras. Los consumidores podrán acudir a las distintas sucursales para aprovechar las rebajas que incluyen una amplia variedad de productos de temporada.

Dentro de las ofertas más destacadas en frutas y verduras, resalta la uva verde, cuyo precio bajó de $89.00 a solo $49.90 pesos por kilo. De igual forma, la uva negra sin semilla se oferta en $59.90 pesos, representando un ahorro considerable respecto a su costo original de casi cien pesos. Estas promociones estarán disponibles de forma limitada durante el periodo del Martimiércoles.

Para los amantes de las bayas, la fresa en domo de 454 gramos redujo su precio de $89.90 a $64.00 pesos. En cuanto a las manzanas, tanto la variedad Fuji como la Ambrosia se han nivelado en un costo de $59.90 pesos por kilo, facilitando la elección del consumidor sin afectar su presupuesto durante este 20 y 21 de enero de 2026.

En el sector de los vegetales, el pimiento verde presenta uno de los descuentos más agresivos de este Martimiércoles, pasando de $88.50 a $46.00 pesos por kilo. Asimismo, el chile serrano bajó a $34.90 pesos y el nopal se sitúa en $29.90 pesos por kilo, consolidando a Chedraui como una opción competitiva para el surtido de la canasta básica en frutas y verduras.

Otras opciones disponibles incluyen la piña gota miel a $27.90 pesos por kilo y el plátano macho, que se ajustó a los $30.00 pesos. Para quienes buscan opciones exóticas, el kiwi bajó a $89.00 pesos por kilo y la mandarina se ofrece en $39.90 pesos, asegurando variedad y frescura para todas las familias mexicanas que realicen sus compras este 20 y 21 de enero de 2026.

Finalmente, el coco diamante se puede adquirir por $59.92 pesos la pieza. La administración de la tienda señaló que estas ofertas de Martimiércoles están publicadas en su portal oficial y son válidas en toda la República, invitando a los clientes de Chedraui a verificar la disponibilidad de los productos en su unidad más cercana.