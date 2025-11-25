Ofertas especiales del Martimiércoles en Chedraui este 25 y 26 de noviembre

Para las jornadas del 25 y 26 de noviembre de 2025, la cadena de supermercados Chedraui ha activado su tradicional campaña de descuentos, destacando oportunidades de ahorro en productos perecederos esenciales.

Los consumidores podrán encontrar reducciones de precios significativas, especialmente en el departamento de frutas y verduras, donde el plátano Chiapas se oferta a 24.90 pesos por kilogramo y el aguacate Hass registra un precio de 49.90 pesos por kilo.

En el listado de ofertas de este Martimiércoles, también sobresalen opciones para complementar la despensa saludable. La col blanca se encuentra disponible a 19.50 pesos por kilo, mientras que la ciruela se ubica en 84.00 pesos por kilo.

Para quienes buscan opciones listas para consumir, la espinaca baby de la marca Vegetalistos (125g) tiene un costo de 34.90 pesos y la ensalada Selecto Campestre (284g) se ofrece a 35.00 pesos.

Aunque el foco principal de esta edición se centra en los frescos del campo, se invita a los clientes a revisar en tienda las promociones complementarias que suelen abarcar departamentos como carnes y pescados, así como panadería, salchichería y lácteos, permitiendo así surtir la canasta básica completa durante estos días de precios especiales.