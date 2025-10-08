Martimiércoles Chedraui 7 y 8 de octubre con grandes ofertas

El tradicional Martimiércoles de Chedraui regresará con atractivas ofertas los días 7 y 8 de octubre de 2025, permitiendo a los consumidores adquirir una amplia variedad de productos frescos a precios accesibles. La cadena de supermercados anunció que este evento se desarrollará a nivel nacional, tanto en tiendas físicas como en su plataforma en línea.

Durante el Martimiércoles, los clientes encontrarán rebajas especiales en frutas y verduras, destacando productos de temporada con precios competitivos. Estas ofertas estarán disponibles en todas las formas de pago y podrían variar ligeramente según la sucursal, de acuerdo con la disponibilidad regional.

Entre las promociones más llamativas del Martimiércoles se incluirán frutas como el plátano Chiapas a $12.50 por kilogramo, la pera Bosc a $39.50 y la toronja a $24.50. Asimismo, la zarzamora se ofrecerá a $29.00 y la granada Nutribits desgranada a $57.60, mientras que el limón sin semilla costará $19.50 por kilogramo.

Los amantes de los sabores tropicales también podrán disfrutar del mango paraíso a $32.50 y del aguacate Hass enmallado por $22.50. Además, la manzana Fuji y la Ambrosia se ofrecerán a $59.90 por kilogramo, junto con la opción de puré Harvest Golden 600 g a $17.50.

En la categoría de verduras, Chedraui incluirá en sus ofertas la col blanca y el chayote sin espinas a $16.50, el apio a $19.50 y el pimiento verde a $54.50 por kilogramo. El espárrago verde de 454 g se venderá a $79.00, mientras que el champiñón costará $68.00 por kilogramo.

Martimiércoles con precios accesibles y productos frescos

Durante este Martimiércoles, también se ofrecerán opciones saludables como acelgas, cilantro y espinacas por $7.50 el rollo, ideales para complementar las comidas diarias. La calabaza castilla se encontrará a $19.50, el tomate saladet a $12.50 y la berenjena a $34.50 por kilogramo.

La cadena informó que el propósito del Martimiércoles de Chedraui es brindar a las familias mexicanas la posibilidad de ahorrar mientras adquieren productos frescos y de calidad. Este programa de descuentos semanales se ha convertido en una de las promociones más esperadas por los consumidores.

Las ofertas del Martimiércoles estarán vigentes exclusivamente los días 7 y 8 de octubre, por lo que se recomienda a los clientes aprovechar las promociones tanto en tiendas como en línea. Para mayor información, Chedraui invita a consultar su portal oficial o acudir a la sucursal más cercana.