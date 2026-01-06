Martimiércoles descuentos en Chedraui el 6 y 7 de enero de 2026

La cadena Chedraui anunció la activación del Martimiércoles con promociones especiales en frutas y verduras, vigentes los días 6 y 7 de enero de 2026, con reducciones de precio en productos de alto consumo para los hogares mexicanos.

De acuerdo con la información publicada en su página web, la estrategia comercial busca incentivar el ahorro familiar al inicio del año, mediante ofertas concentradas en alimentos frescos, disponibles en tiendas participantes durante las fechas señaladas.

Dentro del área de frutas y verduras, la fresa en domo de 454 gramos registró una reducción significativa al pasar de $74.00 a $39.90, posicionándose como uno de los productos con mayor rebaja durante el Martimiércoles.

La toronja por kilogramo también mostró un ajuste importante, al disminuir de $42.82 a $19.50, mientras que la flor de Jamaica bajó ligeramente de $164.50 a $160.00 por kilo, manteniéndose como una opción destacada para bebidas tradicionales.

En el caso del limón sin semilla, el precio se redujo de $29.90 a $24.50 por kilogramo, favoreciendo su consumo en la temporada. Por su parte, la manzana Fuji pasó de $75.90 a $59.90 por kilo, y la manzana Ambrosia disminuyó de $71.00 a $59.90.

La empresa señaló que estas promociones del Martimiércoles aplican únicamente durante los días 6 y 7 de enero de 2026, por lo que recomendó a los clientes consultar disponibilidad y condiciones específicas en cada tienda Chedraui.

