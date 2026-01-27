Ofertas de Martimiércoles en Chedraui este 27 y 28 de enero de 2026

La cadena de supermercados Chedraui ha puesto en marcha su esperada promoción de Martimiércoles, dirigida a las familias mexicanas que buscan optimizar su presupuesto durante los días 27 y 28 de enero de 2026. Esta iniciativa se centra principalmente en el departamento de frutas y verduras, donde se han aplicado rebajas en productos esenciales de la cocina nacional, tales como la cebolla blanca, el pepino y el chile serrano, con vigencia exclusiva para estas fechas.

De acuerdo con la información publicada en el portal oficial de la tienda, la cebolla blanca por kilo tiene un costo de $25.90, tras haber estado en $26.50. Por su parte, el pepino verde por kilo se ofrece ahora en $18.90, bajando desde los $19.90. Estas acciones comerciales forman parte de la estrategia de la empresa para mantener la lealtad de sus clientes mediante el ahorro directo en perecederos de alta demanda.

En el rubro de los picantes, el chile serrano por kilo presenta una reducción de precio, pasando de $34.50 a $29.90. Chedraui sostiene que estas ofertas buscan aliviar la carga económica del consumidor en el primer mes del año, asegurando que la frescura y la calidad de los alimentos no se vean comprometidas por el ajuste en los costos de venta al público.

Esta campaña de Martimiércoles se ha consolidado como un referente para el sector minorista en México, permitiendo que productos del campo lleguen a la mesa de los ciudadanos a precios más accesibles. El análisis de las tendencias de consumo indica que las familias suelen planificar sus compras semanales en torno a estos días, aprovechando que la tienda ajusta sus márgenes para ofrecer competitividad frente a otras cadenas nacionales.

Históricamente, el programa de descuentos en frutas y verduras de los días 27 y 28 de enero de 2026 responde a un ciclo de abastecimiento que permite rotar el inventario con rapidez, garantizando que el pueblo reciba mercancía de reciente cosecha. Esta dinámica no solo beneficia al comprador final, sino que también fortalece la cadena de suministro con los productores locales que surten a las diversas sucursales de la República.

Para concluir, se recomienda a los clientes acudir temprano a las instalaciones físicas o realizar sus pedidos a través de las plataformas digitales para asegurar la disponibilidad de los artículos. La empresa ha reiterado que el compromiso social de brindar opciones económicas sigue siendo un pilar fundamental de su operación diaria, especialmente en tiempos donde la estabilidad financiera es prioridad para los hogares.

