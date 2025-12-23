Martimiércoles de ofertas de Navidad en Chedraui
En vísperas de las celebraciones decembrinas, Martimiércoles se posiciona como una opción de ahorro para las familias que preparan sus compras navideñas, con una lista de precios preferenciales en frutas y verduras durante los días 23 y 24 de diciembre de 2025 en Chedrahui.
La estrategia comercial busca incentivar el consumo previo a Nochebuena y Navidad, con productos frescos de alta demanda para platillos tradicionales, postres y bebidas típicas de la temporada, manteniendo precios accesibles frente al incremento estacional.
La promoción incluye una amplia variedad de frutas utilizadas en postres, ensaladas y bebidas tradicionales. Entre los precios de oferta destacan la cereza natural a 175 pesos por kilo, la piña gota miel a 22.90 pesos por kilo, el blueberry en domo de 170 gramos a 59.90 pesos y la frambuesa en presentación similar también en 59.90 pesos.
A la lista se suman la flor de Jamaica en bolsa de 250 gramos a 44.50 pesos, el kiwi a 115 pesos por kilo, la toronja a 27.90 pesos por kilo y el plátano Chiapas a 22.50 pesos por kilo, productos recurrentes en la cocina de fin de año.
En el apartado de verduras, Martimiércoles contempla insumos básicos para platillos tradicionales. El romerito se ofrece a 12.50 pesos por kilo, la zanahoria a 16.50 pesos por kilo y el aguacate Hass enmallado a 29.90 pesos por pieza.
También forman parte de la oferta el apio a 32.90 pesos por kilo, la berenjena a 34.90 pesos por kilo, el champiñón a 98 pesos por kilo, el cilantro en rollo a 9.90 pesos, la col blanca a 16.50 pesos por kilo y el limón sin semilla a 16.90 pesos por kilo.
De acuerdo con la información comercial, Martimiércoles pretende facilitar el abasto familiar previo a las celebraciones, concentrando en dos días una oferta amplia de frutas y verduras que suelen registrar mayor demanda en esta época del año.
La promoción se presenta como una alternativa para quienes buscan planear con anticipación sus cenas y reuniones, optimizando el gasto sin sacrificar variedad ni frescura en los alimentos adquiridos en Chedrahui.
