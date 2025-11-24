Diputado Martín Escogido Flores presenta su primer informe de labores en BCS

El diputado Martín Escogido Flores, representante del XI Distrito Electoral y coordinador de la Fracción de Nueva Alianza en la XVII Legislatura, presentó su primer informe de labores, destacando los resultados alcanzados durante su primer año de trabajo.

“Mi principal objetivo ha sido escuchar, gestionar y transformar las demandas de la población en iniciativas concretas, siempre con un enfoque cercano y transparente”, señaló el diputado Escogido Flores.

Como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, encabezó la consulta a personas indígenas y afromexicanas en los cinco municipios de BCS, en cumplimiento de la sentencia de la SCJN. Derivado de esta consulta, presentó la iniciativa de Ley de Derechos de las Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de Baja California Sur.

En colaboración con el INAH, impulsó el primer ciclo de conferencias impartidas por arqueólogos e historiadores para destacar los hallazgos históricos y culturales de Baja California Sur.

Como presidente de la Comisión de Asuntos Educativos, abrogó el Decreto 2614 y creó el Parlamento Infantil Sudcaliforniano 2026, incorporando proyectos de la Nueva Escuela Mexicana y fomentando la participación ciudadana desde la infancia.

En materia de seguridad social y pensiones, Escogido Flores apoyó la iniciativa de reforma a la Ley del ISSSTE para fortalecer los derechos de trabajadores. Además, participó en la consulta sobre la Ley para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, como parte de la Acción de Inconstitucionalidad 85/2024.

El diputado también destacó la atención a temas de salud, educación, asistencia social y deporte en colonias y escuelas, buscando cerrar brechas de aprendizaje y promover la inclusión en la comunidad.

Finalmente, Martín Escogido Flores refrendó su compromiso de seguir trabajando de manera cercana con la ciudadanía para fortalecer el bienestar social y defender los derechos de todas las personas en Baja California Sur.