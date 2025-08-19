¡Sorpresa Geek! ‘Marvel Zombies’ adelanta su llegada a Disney+

El universo cinematográfico de Marvel se aventura en un territorio oscuro y aterrador con el inminente lanzamiento de “Marvel Zombies”. Esta serie animada, una de las propuestas más audaces de Marvel Studios Animation, está lista para su debut en Disney+ el 24 de septiembre de 2025.

Originalmente con fecha de estreno posterior, Disney y Marvel Studios adelantaron el lanzamiento una semana, permitiendo a los aficionados acceder a los cuatro episodios de esta miniserie antes de la temporada de Halloween.

La trama es una continuación directa del episodio “What If… Zombies?!” de la serie What If…? (2021), y se sitúa en una línea temporal alternativa del UCM donde un virus cuántico transforma a los héroes y villanos más emblemáticos en zombis superpoderosos.

El showrunner Bryan Andrews ha garantizado un contenido que no evitará la brutalidad que caracteriza al cómic homónimo de Robert Kirkman y Sean Phillips, en el cual también se inspira la serie.

Los episodios se emitirán semanalmente, con la conclusión programada para el 15 de octubre de 2025, justo a tiempo para el ambiente festivo de la temporada.

Supervivencia en un mundo distópico

Esta entrega sigue a un grupo de supervivientes en su lucha contra la plaga zombi, mientras buscan una cura y navegan por un paisaje distópico lleno de peligros.

La trama retoma elementos del episodio original, donde personajes como Spider-Man, Black Panther y Wasp enfrentaron versiones zombificadas de los Vengadores. Entre los supervivientes confirmados se encuentran Kamala Khan/Ms. Marvel, Shang-Chi, Yelena Belova, Kate Bishop y Red Guardian.

El panorama de amenazas incluye a zombis como Capitán América, Hawkeye, Scarlet Witch, Capitana Marvel, Abominación, Ghost, Okoye e Ikaris. Un detalle a destacar es la inclusión de Blade Knight, un personaje híbrido que fusiona a Blade y Moon Knight, marcando la primera aparición animada de Blade en el UCM.

Conexiones multiversales

A pesar de desarrollarse en una línea temporal alternativa, la inclusión de ‘Marvel Zombies‘ en la Fase Seis del UCM sugiere una posible relevancia para la Saga del Multiverso, especialmente con eventos futuros como Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars.

Los cómics originales de Marvel Zombies también tienen vínculos con Secret Wars (2015), lo que podría anticipar futuras conexiones narrativas.