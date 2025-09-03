Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 3 de Septiembre, 2025
Marvel Zombies: Adelanto impacta antes de su estreno exclusivo en Disney+

Marvel Zombies confirmó su estreno en Disney+ para el 24 de septiembre; un nuevo tráiler promete acción y una lucha por la supervivencia.
Carlos Cisneros
3 septiembre, 2025
Marvel Zombies revela segundo tráiler

Foto: Redes sociales

La anticipación culmina para los fanáticos del universo Marvel con la revelación de un tráiler que impacta para la nueva serie animada, Marvel Zombies”.

Este adelanto promete una experiencia visual asombrosa y prepara el escenario para su lanzamiento directamente en la plataforma Disney+. La noticia llega mientras el entusiasmo por esta peculiar visión de los héroes más poderosos del planeta alcanza su punto máximo, lo que indica que la espera por fin terminó para los aficionados.

El 24 de septiembre de este año marca la fecha en el calendario cuando esta producción vea la luz. Después de un breve vistazo en la primera temporada de What If?, la serie completa profundizará en un mundo donde los superhéroes se transforman en criaturas hambrientas. 

Este es un regreso triunfal de los zombis al panorama de los superhéroes, y garantiza una narrativa llena de acción y desafíos.

¿Qué nos mostró el segundo trailer de Marvel Zombies?

El segundo tráiler, compartido por Marvel Studios, ofrece una visión intensa de esta realidad alternativa. 

Muestra a Black Widow, Red Guardian, Shang-Chi, Blade, Black Panther, Spider-Man, Thor, Dr. Strange y América Chávez en una lucha desesperada por sobrevivir.

Aunque los detalles específicos de la trama central permanecen en secreto, el avance confirma que la serie estará cargada de acción trepidante, combates intensos y, por supuesto, una gran dosis de zombis

Los espectadores pueden esperar una propuesta fresca que explora el lado más oscuro del universo Marvel, y expande lo que ya se insinuó en What If? con una profundidad mayor y desafíos inéditos para sus icónicos personajes.

