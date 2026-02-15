Marx Arriaga se atrinchera en la SEP: 70 horas de resistencia tras su destitución

El polémico funcionario Marx Arriaga Navarro cumple este domingo más de 70 horas atrincherado en las oficinas de la Dirección General de Materiales Educativos (DGME) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ubicadas en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México. La crisis estalló el pasado viernes 13 de febrero, cuando personal de la Unidad de Asuntos Jurídicos y el Órgano Interno de Control acudió a notificarle su destitución y el cambio de naturaleza de su plaza a “libre designación”, orden que el funcionario ha desconocido públicamente.

Arriaga, responsable de los controvertidos Libros de Texto Gratuitos de la Nueva Escuela Mexicana, ha convertido su oficina en un búnker desde donde realiza transmisiones en vivo vía Facebook. En sus mensajes, el exfuncionario asegura que no abandonará el inmueble hasta recibir una notificación formal por escrito y acusa una “purga ideológica” dentro de la dependencia encabezada por Mario Delgado Carrillo. A pesar de que se le ofreció una embajada en el extranjero como salida política, Arriaga la rechazó tajantemente, calificándola como una invitación a “traicionar al magisterio”.

La situación ha escalado a un espectáculo mediático donde el funcionario incluso retó a elementos de la policía capitalina a que lo esposaran, argumentando que se requeriría de la “fuerza armada” para desalojarlo. Mientras tanto, la SEP ha emitido un posicionamiento aclarando que se trata de un proceso administrativo legal y que, a partir del 16 de febrero, se nombrará a un nuevo titular para el área de materiales educativos, dejando la plaza de Arriaga oficialmente vacante.

Antecedentes y resistencia en la Secretaría de Educación

La gestión de Marx Arriaga ha estado marcada por la confrontación desde su llegada al gobierno de la Cuarta Transformación. Su salida se da en un contexto de fuertes críticas por parte de organizaciones como la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) y figuras políticas como Alito Moreno, quien calificó el atrincheramiento como un “espectáculo de cobardía”. Las estadísticas internas de la SEP y las recientes declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sugieren una reestructuración profunda en los contenidos educativos para incluir temas de igualdad de género que Arriaga se habría negado a integrar plenamente.

Este no es el primer roce de Arriaga con la estructura de poder; anteriormente había sido cuestionado por su opacidad en los procesos de rediseño de los 107 libros que hoy defiende “con uñas y dientes”. La resistencia del funcionario ha generado una división entre sus simpatizantes, quienes lo ven como un defensor de la educación pública, y sus detractores, que consideran su actitud como una falta de respeto a las instituciones del Estado mexicano.

Al cierre de esta edición, se mantienen las jornadas de “protesta con propuesta” de 24 horas dentro de las instalaciones federales. La Secretaría de Gobernación no ha intervenido directamente, pero la presión aumenta conforme se acerca el lunes, día en que el nuevo directivo debería tomar posesión física de las oficinas que Arriaga se niega a entregar, poniendo a prueba la autoridad de la SEP en este conflicto administrativo.

