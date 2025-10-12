Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Más de 300 viviendas afectadas en Puerto Vallarta por lluvias intensas

Protección Civil de Jalisco reportó daños en al menos 310 casas tras las lluvias del fin de semana. Se mantienen operativos del Ejército y cuerpos de rescate
12 octubre, 2025
La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informó que, tras las lluvias intensas registradas la noche del sábado y la madrugada del domingo, se mantienen los trabajos de evaluación de daños, apoyo a la población y coordinación interinstitucional desde el Puesto de Mando Regional en Puerto Vallarta.

De acuerdo con las revisiones preliminares, se contabilizan 310 viviendas afectadas en distintas colonias del municipio:

  • Parque Las Palmas: 150 viviendas

  • Mojoneras: 70 viviendas

  • Portales: 40 viviendas

  • La Floresta: 40 viviendas

  • La Bobadilla: 10 viviendas

Las autoridades continúan con el levantamiento de reportes y limpieza de calles, además de la atención directa a las familias afectadas.

El Ejército Mexicano trabaja en las zonas de Ixtapa y Mojoneras, mientras que Bomberos de Puerto Vallarta realizan labores de apoyo, limpieza y rescate en las colonias Parque Las Palmas, Mojoneras y Portales.

Por su parte, Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco mantiene operaciones en Mojoneras, enfocadas en la evaluación de daños y mitigación de riesgos. En total, se desplegaron 140 elementos de distintas corporaciones estatales y federales.

Refugios temporales

Se habilitaron dos albergues para las familias damnificadas:

  • Vida Nueva, en la delegación La Lija.

  • Casa Ejidal de Ixtapa.

Además, las instalaciones del DIF Municipal se encuentran listas para recibir a más personas en caso necesario.

Las acciones de atención y supervisión continuarán durante las próximas horas en coordinación con los tres niveles de gobierno, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población y acelerar la recuperación de las zonas afectadas.

