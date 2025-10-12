Más de 300 viviendas afectadas en Puerto Vallarta por lluvias intensas

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informó que, tras las lluvias intensas registradas la noche del sábado y la madrugada del domingo, se mantienen los trabajos de evaluación de daños, apoyo a la población y coordinación interinstitucional desde el Puesto de Mando Regional en Puerto Vallarta.

De acuerdo con las revisiones preliminares, se contabilizan 310 viviendas afectadas en distintas colonias del municipio:

Parque Las Palmas: 150 viviendas

Mojoneras: 70 viviendas

Portales: 40 viviendas

La Floresta: 40 viviendas

La Bobadilla: 10 viviendas

Las autoridades continúan con el levantamiento de reportes y limpieza de calles, además de la atención directa a las familias afectadas.

El Ejército Mexicano trabaja en las zonas de Ixtapa y Mojoneras, mientras que Bomberos de Puerto Vallarta realizan labores de apoyo, limpieza y rescate en las colonias Parque Las Palmas, Mojoneras y Portales.

Por su parte, Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco mantiene operaciones en Mojoneras, enfocadas en la evaluación de daños y mitigación de riesgos. En total, se desplegaron 140 elementos de distintas corporaciones estatales y federales.

Refugios temporales

Se habilitaron dos albergues para las familias damnificadas:

Vida Nueva , en la delegación La Lija .

Casa Ejidal de Ixtapa.

Además, las instalaciones del DIF Municipal se encuentran listas para recibir a más personas en caso necesario.

Las acciones de atención y supervisión continuarán durante las próximas horas en coordinación con los tres niveles de gobierno, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población y acelerar la recuperación de las zonas afectadas.