Más de 300 viviendas afectadas en Puerto Vallarta por lluvias intensas
La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informó que, tras las lluvias intensas registradas la noche del sábado y la madrugada del domingo, se mantienen los trabajos de evaluación de daños, apoyo a la población y coordinación interinstitucional desde el Puesto de Mando Regional en Puerto Vallarta.
De acuerdo con las revisiones preliminares, se contabilizan 310 viviendas afectadas en distintas colonias del municipio:
-
Parque Las Palmas: 150 viviendas
-
Mojoneras: 70 viviendas
-
Portales: 40 viviendas
-
La Floresta: 40 viviendas
-
La Bobadilla: 10 viviendas
Las autoridades continúan con el levantamiento de reportes y limpieza de calles, además de la atención directa a las familias afectadas.
El Ejército Mexicano trabaja en las zonas de Ixtapa y Mojoneras, mientras que Bomberos de Puerto Vallarta realizan labores de apoyo, limpieza y rescate en las colonias Parque Las Palmas, Mojoneras y Portales.
Por su parte, Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco mantiene operaciones en Mojoneras, enfocadas en la evaluación de daños y mitigación de riesgos. En total, se desplegaron 140 elementos de distintas corporaciones estatales y federales.
Refugios temporales
Se habilitaron dos albergues para las familias damnificadas:
-
Vida Nueva, en la delegación La Lija.
-
Casa Ejidal de Ixtapa.
Además, las instalaciones del DIF Municipal se encuentran listas para recibir a más personas en caso necesario.
Las acciones de atención y supervisión continuarán durante las próximas horas en coordinación con los tres niveles de gobierno, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población y acelerar la recuperación de las zonas afectadas.
- Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur.