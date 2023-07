Más basura que arena en la playa “Eréndira”, la utilizan como bar

La Paz.- Imagine acudir a la playa para pasar un buen rato con las amistades o estar un domingo con la familia para disfrutar el fin de semana. En eso llega y se encuentra con malos olores, latas de cerveza, botes de clamato, colillas y cajetillas de cigarro, empaques de papas fritas y demás montones de basura sobre la arena, e incluso ver a una gaviota ahogarse con un preservativo. Así fue la experiencia de una persona en la playa “Eréndira”, quien siente preocupación por el mal estado de la zona:

“A mí me sorprendió, me sorprendió ver el mar tan contaminado, o lo que es la playa, y ver tantas gaviotas ahí comiendo basura, porque no creo que anduvieran comiendo comida… Pero sí alcanzamos a apreciar uno que traía un preservativo en la boca, la pobre gaviotita”. Denunciante. Anónimo.