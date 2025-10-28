¿Más de $2000? Samsung presenta el Galaxy Z TriFold en Corea

Samsung ha realizado la primera exhibición oficial del Galaxy Z TriFold en un evento reciente llevado a cabo en Corea. Este móvil inteligente destaca notablemente por su novedoso y especial triple sistema de plegado.

Al desplegarse completamente, el terminal ofrece una diagonal de 10 pulgadas, la medida más grande vista nunca en un smartphone. Este tamaño es comparable al de una tableta de medio formato.

Este lanzamiento refuerza la posición de Samsung, que ya controla casi el 70% del mercado global de móviles plegables. Se habla de precios superiores a los tres millones de wones en Corea, lo que equivale a más de 2.000 dólares lo que se traduce a alrededor de 30,000 pesos.

¿Qué tecnología y hardware impulsan al Galaxy Z TriFold?

La característica central del dispositivo es una pantalla OLED flexible diseñada y fabricada por Samsung Display. Este sistema utiliza una doble bisagra para permitir el pliegue y tres pantallas interiores.

Aunque los detalles de sus componentes internos aún son desconocidos, se espera que su motor sea un potente procesador Snapdragon de gama alta de Qualcomm. En el aspecto fotográfico, se anticipa una cámara trasera con tres sensores alineados verticalmente y una frontal dedicada a autofotos.

¿Cuál es la estrategia de lanzamiento y su software del Galaxy Z TriFold?

En cuanto al software, el terminal pre instalará la interfaz One UI 8, construida sobre el sistema operativo Android 16. Esta interfaz contará con aplicaciones diseñadas específicamente para aprovechar la colosal superficie desplegada del dispositivo, similar a la de un tablet de medio formato.

Samsung planea lanzar el Galaxy Z TriFold antes de que finalice el año 2025, pero lo hará con cautela. La empresa tanteará la respuesta de los usuarios, estimando un volumen de producción inicial de entre 50.000 y 100.000 unidades.