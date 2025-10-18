Más de 217 percances viales con motocicletas en La Paz: cifra supera la del 2024

La capital de Baja California Sur ha registrado un total de 217 hechos de tránsito relacionados con motocicletas durante lo que va del año, superando los 207 incidentes reportados en todo el 2024.

Así lo informó la titular de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz (DGSPPPTM), Rut de la Fuente Velázquez, quien añadió que esta cifra alza la alerta sobre la seguridad de los motociclistas en el municipio.

Para hacer frente a esta situación, se han implementado operativos permanentes como el programa Operativo Casco Seguro, que funciona todo el año y se combina con otros controles temáticos como velocidad, polarizados y regularización.

LEE MÁS: Denuncian a conductor que atropelló a mujer en zona escolar y huyó del lugar

De la Fuente Velázquez destacó que entre las principales infracciones están la falta de casco, la ausencia de licencia, tarjeta de circulación o placas. “La falta más común… lo que más tenemos nosotros dentro de nuestras boletas de infracción, yo diría que es el tema de la falta de casco, la falta de licencia, por ende tarjeta de circulación, falta de placas”, indicó.

A pesar del aumento en los incidentes con motocicletas, el municipio reporta una disminución en el número de siniestros viales fatales, lo que la directora calificó como “una buena señal”, aunque advirtió que aún quedan meses para cerrar el año.

Autoridades municipales llaman a la ciudadanía —en especial a los usuarios de motocicletas— a cumplir con las normas de tránsito, usar casco y contar con la documentación correspondiente para evitar accidentes y fomentar una movilidad más segura en La Paz.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO