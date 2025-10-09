Más de 300 personas participan en jornada de limpieza en playas de Cabo San Lucas
Una jornada comunitaria desde temprano
Desde las 6:30 de la mañana, los equipos de voluntarios se organizaron en sectores. Cada grupo estuvo encabezado por capitanas y capitanes, muchos de ellos con experiencia en campañas previas de limpieza y descacharrización en colonias de la ciudad.
Un esfuerzo por generar conciencia
La delegada Karina de la O Uribe recalcó que el objetivo de estas actividades no es solo retirar basura.
“El cuidado del entorno es una responsabilidad compartida. Mantener nuestras playas limpias es tarea de todos”, subrayó.
Resultados positivos
El coordinador municipal de Zofemat, Rafael Guillermo Álvarez Munguía, señaló que en esta ocasión se recolectó menos basura que en jornadas anteriores.
“Hoy recogimos muchos menos residuos que la vez pasada. Esto se debe a los trabajos previos de limpieza en distintas zonas”, comentó.
Compromiso con el medio ambiente
Con estas acciones, el XV Ayuntamiento de Los Cabos busca reforzar la participación ciudadana. También pretende avanzar en la conservación de las playas, consideradas uno de los principales atractivos turísticos y ambientales del municipio.
