Jueves 9 de Octubre, 2025
Los Cabos

Más de 300 personas participan en jornada de limpieza en playas de Cabo San Lucas

Más de 300 voluntarios se sumaron a la jornada de limpieza y concientización ambiental en las playas 8 Cascadas y El Médano, en Cabo San Lucas, con el propósito de promover el cuidado de los espacios naturales bajo el lema “¡Unidos por nuestras playas!”.
Juan Butterfield
9 octubre, 2025
AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS

Una jornada comunitaria desde temprano

Desde las 6:30 de la mañana, los equipos de voluntarios se organizaron en sectores. Cada grupo estuvo encabezado por capitanas y capitanes, muchos de ellos con experiencia en campañas previas de limpieza y descacharrización en colonias de la ciudad.

AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS

Un esfuerzo por generar conciencia

La delegada Karina de la O Uribe recalcó que el objetivo de estas actividades no es solo retirar basura.

“El cuidado del entorno es una responsabilidad compartida. Mantener nuestras playas limpias es tarea de todos”, subrayó.

Resultados positivos

El coordinador municipal de Zofemat, Rafael Guillermo Álvarez Munguía, señaló que en esta ocasión se recolectó menos basura que en jornadas anteriores.

“Hoy recogimos muchos menos residuos que la vez pasada. Esto se debe a los trabajos previos de limpieza en distintas zonas”, comentó.

Compromiso con el medio ambiente

Con estas acciones, el XV Ayuntamiento de Los Cabos busca reforzar la participación ciudadana. También pretende avanzar en la conservación de las playas, consideradas uno de los principales atractivos turísticos y ambientales del municipio.

