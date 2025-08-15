Milena Quiroga reúne a más de 500 personas en “Zumbatón por La Paz”

Con música, energía y un ambiente familiar, más de 500 personas se dieron cita en el Centro Deportivo Municipal “El Piojillo” para participar en el “Zumbatón por La Paz”, encabezado por la alcaldesa Milena Quiroga Romero como parte de las Jornadas por La Paz convocadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

La actividad reunió a familias enteras que disfrutaron de rutinas de zumba en un evento gratuito y abierto a todas las edades. Durante su mensaje, la alcaldesa destacó que la salud y el bienestar son pilares fundamentales para el desarrollo de comunidades seguras y fuertes.

“Nuestra presidenta Claudia Sheinbaum nos está despertando ese espíritu saludable de hacer ejercicio, comer bien y buscar crecer con bienestar. Lo importante es poner el ejemplo, y lo estamos haciendo aquí para todo el municipio de La Paz y para Baja California Sur”, expresó Quiroga Romero.

El evento formó parte de una estrategia nacional para fomentar la actividad física y la convivencia social como elementos de prevención. En La Paz, contó con la presencia de Francisco Ramírez, coordinador de la Mesa de Seguridad en Baja California Sur, así como representantes de SEDENA, MARINA, Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal, además de clubes deportivos y ciudadanía en general.

Con esta iniciativa, La Paz se suma al llamado del gobierno federal para promover hábitos saludables y fortalecer el tejido social a través del deporte y la recreación.

