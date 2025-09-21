Más de mil personas se suman a la Gran Jornada de Concientización en Los Cabos

Los Cabos, Baja California Sur. – En el marco del Día Mundial de la Conciencia Ambiental, el XV Ayuntamiento de Los Cabos organizó una gran jornada de limpieza en 12 colonias de Cabo San Lucas, con la participación de más de mil personas.

El evento reunió a personal de más de 60 dependencias municipales, integrantes del Cabildo, asociaciones civiles, sindicatos y ciudadanía en general. Todos coincidieron en un mismo objetivo: lograr una ciudad más limpia y saludable.

Punto de arranque

La jornada comenzó en la Unidad Deportiva Don Koll, encabezada por el presidente municipal Christian Agúndez Gómez, acompañado por la presidenta honoraria del DIF, Sol Delgado Moreno, la delegada de Cabo San Lucas, Karina de la O Uribe, además de representantes de la CROC, la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Lee más: Comunidad de La Playa se suma al Día Internacional de las Limpiezas

Colonias atendidas

Las brigadas municipales y voluntarias trabajaron en ocho puntos estratégicos. Entre las colonias atendidas destacan: Gastélum y El Taste; Las Palmas y Palmas Homex; Valle del Cabo y Cabo Fierro; Lomas del Sol II y III; Los Venados y Auroras; Hojazen y Jacarandas; así como Los Cangrejos I, II, III y Altamira.

Trabajo conjunto

“Estoy muy contento de ver cómo tantas personas se han unido. Está la CROC, asociaciones civiles, sindicatos y muchas más organizaciones que, junto a la XV Administración y la sociedad en general, trabajamos por mantener limpia nuestra ciudad”, expresó el alcalde.

Durante los trabajos también se atendió la recolección de basura, el mantenimiento de vialidades de terracería y el desazolve de tuberías sanitarias. Estas acciones buscan rehabilitar la ciudad y fomentar la responsabilidad ciudadana en la disposición final de los residuos sólidos.

Lee más: Remodelación del centro de Cabo San Lucas inicia antes de 2026

Residuos retirados

La maquinaria aportada por la CROC, empresas privadas y la Dirección General de Servicios Públicos permitió trasladar los desechos al relleno sanitario. Entre lo recolectado se encontraron: basura doméstica, colchones, muebles, tinacos, lavadoras, cartón, plásticos y diversos cacharros.