Hallan cinco nuevas fosas clandestinas en carretera La Paz-San Juan de la Costa

Cinco fosas clandestinas más fueron localizadas en la carretera que conecta La Paz con San Juan de la Costa. Así lo confirmó el colectivo Búsqueda x La Paz, quien señaló que el hallazgo se realizó este domingo 24 de agosto en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur (PGJE).

Los restos fueron localizados durante una jornada de búsqueda. La PGJE y peritos especializados acordonaron el área para iniciar esta semana el procesamiento de las fosas, donde podrían encontrarse vestimentas u otros indicios que ayuden a la identificación de las víctimas.

El cementerio clandestino en San Juan de la Costa

Este hallazgo se suma a los múltiples reportes que durante el último año se han registrado en la misma carretera, donde las familias buscadoras han encontrado diversos puntos con restos humanos.

La primera localización de fosas clandestinas en la zona se realizó en septiembre de 2024, en el kilómetro 4.5. Ese mes el colectivo Búsqueda x La Paz halló 17 osamentas; de ellas, solo 10 lograron ser identificadas y entregadas a sus familias. Desde entonces, la zona se ha convertido en uno de los principales puntos de búsqueda en Baja California Sur.

El viernes, el colectivo recordó aquel hallazgo con una ceremonia en el mismo sitio, colocando cruces, entregando playeras con la leyenda Promesa cumplida y recibiendo la bendición del lugar.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.