Domingo 19 de Octubre, 2025
¡ALERTA! Habrá más deslaves y desbordamientos de arroyos por lluvias en 13 estados de México, advierte Conagua
Nacional

¡ALERTA! Habrá más deslaves y desbordamientos de arroyos por lluvias en 13 estados de México, advierte Conagua

Conagua emite ALERTA MÁXIMA por pronóstico de lluvias fuertes e intensas en las próximas horas para 13 estados de México, advierte riesgo de deslaves e inundaciones
Carolina Solis
19 octubre, 2025
Foto: AFP

Una alerta por intensas lluvias, posibles deslaves, desbordamiento de arroyos e inundaciones ha sido emitida este domingo para gran parte de México por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Son 13 estados de México en donde se espera que en las próximas horas se registren lluvias de fuertes a intensas, lo que para la Conagua elevan la preocupación debido a su capacidad de generar deslaves, desbordamientos de ríos e inundaciones en zonas bajas.

Las entidades en máxima vigilancia por lluvias intensas incluyen a Veracruz (en regiones Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (regiones Papaloapan, Istmo y Sierra Norte), Chiapas (regiones Norte, Altos, Fronteriza, Selva y Soconusco), Tabasco (regiones Chontalpa y Sierra) y Campeche (regiones oeste y suroeste).

Adicionalmente, se esperan lluvias muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Guerrero (centro, este y costa), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Yucatán (noreste y este) y Quintana Roo (norte y centro).

La fuerza del temporal no se limita al sureste. El pronóstico también abarca lluvias fuertes (de 25 a 50 mm) en Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (centro y oeste), y otras regiones de Veracruz (Totonaca, Nautla y Sotavento).

Imagen

Mientras tanto, el centro y norte del país experimentarán fenómenos de menor intensidad, pero igualmente significativos: se esperan chubascos (de 5 a 25 mm) en Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Morelos, con la posibilidad de lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) en Durango, Zacatecas, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Tlaxcala.

Ante este pronóstico del clima, las autoridades exhortan a la población a tomar precauciones inmediatas y seguir las recomendaciones de Protección Civil de sus respectivos estados, sobretodo en aquellos estados como Veracruz y Puebla, en donde la semanas pasadas se vieron afectados por intensas lluvias y deslaves, hechos que hasta la fecha suman 76 muertos y 39 desaprecidos.

