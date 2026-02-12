México recibió más turistas en diciembre, pero el gasto promedio cayó: Inegi

Durante el cierre de 2025, la industria turística en México presentó un comportamiento contrastante. De acuerdo con las Encuestas de Viajeros Internacionales (EVI) publicadas por el Inegi, el país registró la entrada de 4.5 millones de turistas internacionales en diciembre, lo que representa un incremento del 12.3% en comparación con el mismo mes del año anterior. Sin embargo, a pesar de la mayor afluencia, los ingresos totales por este concepto registraron una disminución.

El reporte detalla que el gasto total de los visitantes extranjeros fue de 3 mil 150 millones de dólares, una cifra inferior a la reportada en diciembre de 2024. Este descenso se explica principalmente por la caída en el gasto medio de los turistas, quienes han optado por estancias más cortas o servicios de menor costo, reduciendo su consumo promedio durante su estancia en territorio mexicano.

Para destinos de alto impacto como Los Cabos y La Paz, en Baja California Sur, estas cifras son un indicador relevante para el sector hotelero y de servicios. Aunque la ocupación se mantuvo en niveles óptimos durante las fiestas de fin de año, la rentabilidad por cada visitante se vio afectada por un perfil de turista más cauteloso con su presupuesto, influenciado por la paridad cambiaria y la inflación en sus países de origen.

Perfil del visitante y retos para 2026

El Inegi señala que los turistas de internación (aquellos que pernoctan al menos una noche en un hotel) fueron los que mostraron la mayor caída en su capacidad de gasto. Mientras que en años anteriores el gasto medio superaba los mil dólares, en este último reporte la cifra mostró una tendencia a la baja, situándose en niveles que obligan al sector a replantear sus estrategias de captación de divisas.

Especialistas del sector señalan que este fenómeno responde a una normalización de los viajes tras el “boom” de la pospandemia y a una mayor competencia con otros destinos del Caribe y Europa. Para el 2026, el reto de México no solo será atraer a más personas, sino incentivar un mayor consumo a través de ofertas de valor agregado, cultura y experiencias que logren retener el capital extranjero en las comunidades locales.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/