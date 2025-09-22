¡Otra masacre en Guanajuato! Comando armado mata a 7 hombres afuera de una tiendita en Valle de Santiago

Un comando armado irrumpió la noche de este sábado en la comunidad de Las Jícamas y ejecutó a siete hombres que convivían pacíficamente afuera de una tiendita. Esta nueva masacre sacude a Guanajuato, el estado con más asesinatos en México.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato confirmó los hechos y ya investiga posibles vínculos con la guerra entre cárteles que azota la región.

El ataque armado ocurrió minutos antes de las 19:00 horas del pasado sábado 20 de septiembre en la calle 16 de septiembre, en la comunidad de Las Jícamas, perteneciente al municipio de Valle de Santiago.

Según reportes preliminares de la Secretaría de Seguridad y Paz del Gobierno de Guanajuato, un grupo de sujetos armados a bordo de varios vehículos se aproximó sin mediar palabra al exterior de una tiendita de abarrotes, donde un grupo de hombres consumía bebidas alcohólicas en aparente calma.

Los atacantes descendieron de los automotores y abrieron fuego indiscriminado con armas de alto calibre, dejando tendidos a siete hombres en el lugar. Uno de los sobrevivientes, identificado como Jesús Santiago, de 22 años, resultó con heridas de bala en el tórax y fue trasladado de urgencia a un hospital local, donde su estado de salud se reporta como grave.

Los perpetradores verificaron los cuerpos durante unos cinco minutos antes de huir, según testigos citados por autoridades

Este ataque armado no es un hecho aislado, sino el clímax de una ola de violencia que ha convertido a Valle de Santiago en un polvorín durante la última semana. Apenas el 16 de septiembre, seis vehículos fueron incendiados en las carreteras que conectan Valle de Santiago con Jaral del Progreso y Yuriria.

El viernes previo, dos automotores más ardieron: uno en la misma vía y otro en la cochera de una vivienda en la cabecera municipal.

El patrón de masacres perpetradas en Guanajuato apunta a la pugna entre el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que disputan el control de rutas de narcotráfico y extorsión en la región del Bajío.