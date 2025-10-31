Mascotas supuestamente eran cremadas en negocio de Quintana Roo, detienen a dos personas

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó la detención de Guillermo Alejandro N y Briseidy N, señalados por delitos contra el medio ambiente y fraude en un crematorio irregular de mascotas ubicado en Chetumal. La pareja simulaba incinerar animales fallecidos, pero en realidad arrojaba los cadáveres de mascotas en terrenos baldíos cercanos.

Las autoridades detallaron que Guillermo Alejandro N era propietario del negocio “Xibalbá”, un supuesto centro de cremación para mascotas. En lugar de utilizar el horno de cremación, el hombre depositaba los cuerpos en predios aledaños y entregaba a los dueños urnas con tierra o ceniza falsa.

Por su parte, Briseidy N se encargaba de recibir los pagos y realizar ceremonias simbólicas con flores, incienso y velas, engañando a los clientes con un falso servicio funerario. Según la investigación, ambos cobraban entre mil 500 y 2 mil 500 pesos por cremación.

Durante las inspecciones, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, junto con la Secretaría de Ecología, la Procuraduría de Protección al Ambiente y el Ayuntamiento de Othón P. Blanco, localizaron más de 150 cadáveres de mascotas dentro de bolsas de plástico en tres de los cuatro predios inspeccionados en la colonia Barrio Bravo.

Las autoridades confirmaron que el crematorio no contaba con permisos municipales para operar y que los hornos de incineración nunca habían sido utilizados. Los inspectores constataron además que el lugar no cumplía con las normas de protección al medio ambiente, representando un riesgo sanitario para los vecinos.

De acuerdo con la Fiscalía, Guillermo Alejandro N y Briseidy N serán procesados por fraude, maltrato animal y delitos contra el medio ambiente, además de posibles cargos por violaciones a reglamentos de salud pública.