Mascotas y pirotecnia: Asociaciones piden medidas urgentes en Los Cabos

El inicio del año 2025 estuvo marcado por una tragedia en la colonia La Joya de Cabo San Lucas, donde un incendio, aparentemente provocado por pirotecnia, cobró la vida de “Lolo”, un pug de 7 años que era la mascota de una familia local.

Este incidente ha generado indignación en la comunidad y un llamado a la conciencia sobre el uso irresponsable de la pirotecnia.

Ante esta situación, asociaciones de protección animal y ciudadanos han propuesto acciones contundentes para prevenir tragedias similares.

CPS Noticias entrevistó a Trinidad Arreola, representante de la asociación Luna Voz de Esperanza AC, quien lamentó profundamente la pérdida de “Lolo” y destacó que casos como este no son aislados.

“Es tremendo esto, ahora hubo una pérdida de un perrito, también hablando de una casa, de lo que se publicó y que se dio a conocer, sin embargo fueron mucho más que no se dan a conocer y que nadie anda publicando o tomando evidencia, fueron muchos perros y aparte de esto, perdidos porque buscan por donde salir, no es que no tenga la gente seguro a veces (…) Lo mejor sería que de plano se prohibiera esta venta para la gente y por los animales. Hay muchos casos y muchos de ellos no están siendo comentados en redes, así que es un pequeño porcentaje del que nos damos cuenta de que suceden estas cosas con ellos”, expresó Arreola.