Reportan masiva caída de YouTube en México este martes

Este martes 17 de febrero, la plataforma de videos YouTube registró una falla masiva que afectó a miles de internautas en México y otras regiones. El servicio de YouTube presentó interrupciones tanto en su aplicación como en su portal web, generando una ola de reportes en redes sociales tras la interrupción del flujo habitual de contenidos.

Según el sitio especializado Downdetector, el problema inició durante la tarde, alcanzando un pico máximo de reportes a las 19:07 horas, tiempo del Centro de México. Los usuarios señalaron que al intentar reproducir cualquier material, la pantalla se tornaba oscura y aparecía el mensaje de que “Este contenido no está disponible”, imposibilitando el uso de las herramientas de la plataforma de Google.

La mayor parte de las quejas se concentraron en la aplicación móvil, donde un 63% de los usuarios manifestaron problemas de conexión. Por otro lado, el portal web registró un 31% de incidencias, mientras que un sector menor reportó dificultades específicas en la transmisión de video en vivo. La leyenda de que “Este contenido no está disponible” fue la constante en las capturas de pantalla compartidas por los afectados.

Hasta el momento, la empresa Google no ha emitido un comunicado oficial detallando las causas técnicas por las cuales cayó el servicio. Los internautas permanecen a la espera de que el portal web restablezca su funcionamiento normal para continuar con sus actividades de entretenimiento y trabajo que dependen de esta infraestructura digital.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/