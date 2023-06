Ruiz Massieu no participará con Frente Amplio por México para definir candidato opositor

La senadora priista, Claudia Ruiz Massieu, decidió no competir durante el proceso del Frente Amplio por México para seleccionar al candidato presidencial de la oposición, lo que ha generado sorpresa y especulación en el ámbito político.

Siguiendo los pasos de la senadora panista Lilly Téllez, Claudia Ruiz Massieu también ha cuestionado el mecanismo anunciado por el PAN, PRI, PRD y organizaciones civiles el pasado lunes. En su crítica, Ruiz Massieu expresó preocupación de que dicho mecanismo pudiera caer en una simulación y violar las leyes electorales vigentes.

En una declaración textual, Ruiz Massieu expresó:

“En octubre pasado levanté la mano para encabezar un frente ciudadano y multipartidista, amplio, plural e incluyente, que le dé una alternativa a la ciudadanía para cambiar el rumbo de México. Hoy, tomo una decisión meditada, con profunda responsabilidad y congruencia, he decidido no participar en el proceso que impulsa el Frente Amplio por México”.

De igual manera, la priista y ex secretaria de Turismo Federal, manifestó:

“Esta decisión no ronda en el poder ser, sino en el deber ser. No es sobre los requisitos, es sobre mis principios. Ante los embates autoritarios del régimen, he sido congruente con mis convicciones y he defendido a nuestras instituciones con determinación”.