Violento ataque en fraccionamiento de Yautepec deja a dos mujeres y un hombre asesinados a balazos

La tranquilidad en Yautepec, Morelos se vio interrumpida con un horroroso crimen, tres personas fueron asesinadas en el interior de su vivienda, luego de que agresores encapuchados neutralizaron primero a los guardias.

El ataque ocurrió durante la mañana del pasado 18 de septiembre, ocurrió cerca de la colonia Tabachines, autoridades no pudieron realizar nada para poder salvarles la vida.

Inseguridad en Yautepec alcanza incluso al sector privado

El ataque ocurrió alrededor de mediodía, en plena jornada laboral, lo que ha despertado inquietud entre los habitantes del municipio por la seguridad.

De acuerdo con fuentes oficiales, al menos cinco individuos encapuchados llegaron al fraccionamiento Los Manantiales, donde sometieron a los guardias privados: los amarraron y encerraron en un baño.

Una vez liberado el acceso, los agresores penetraron en la vivienda seleccionada y abrieron fuego. Las víctimas murieron de manera inmediata. Los cuerpos quedaron en el interior del domicilio.

Hasta el momento, las víctimas han sido identificadas únicamente como una mujer, su hija y el esposo de esta última. No se ha confirmado aún si alguna de las víctimas tenía vínculos con actividades delictivas o si alguna era persona de interés para bandas criminales.

Elementos de la seguridad local y peritos de la Fiscalía de Morelos acudieron al lugar para iniciar las investigaciones.

Se ha abierto una carpeta de investigación por homicidio calificado, con agravantes por el uso de arma de fuego y la premeditación, dado que los agresores planearon inmovilizar a los guardias antes de cometer el crimen.

Esta agresión se suma a una serie de homicidios recientes en Morelos que han ocurrido en domicilios, fraccionamientos o colonias que supuestamente están bajo vigilancia privada, lo que evidencia fallas en protocolos de seguridad.

El multihomicidio en Los Manantiales desnuda una preocupante realidad en Yautepec y, más ampliamente, en Morelos: la violencia puede irrumpir incluso en fraccionamientos con vigilancia privada, al mediodía y con agresores que actúan con tranquilidad.

La exigencia de justicia es urgente, no sólo para esclarecer quiénes fueron los responsables, sino para evitar que estos delitos se multipliquen sin consecuencias. La sociedad, familiares de las víctimas y las autoridades están en espera de que no sea otro caso silencioso.