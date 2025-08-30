Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 30 de Agosto, 2025
Seguridad

Matan a cuatro personas afuera del Hospital Civil de Culiacán; ataque armado también dejó heridos

Autoridades de Sinaloa han iniciado las investigaciones para dar con el grupo armado que atacó a personas que estaban en el área de urgencias del Hospital Civil de Culiacán
CPS Noticias
30 agosto, 2025
Hospital Civil de Culiacán

Captura

Cuatro personas fueron asesinadas este fin de semana tras ser blanco de un ataque armado que se registró en el área de urgencias del Hospital Civil de Culiacán, Sinaloa.

Este violento ataque armado en calles de la colonia Tierra Blanca, de Culiacán, movilizó a diversas corporaciones de seguridad durante la noche de este viernes y le llevó a emitir un comunicado en el que solicitaron a la población que circulaba por la zona encender la luz interior de sus vehículos y bajar los vidrios para facilitar las revisiones preventivas.

Testigos señalaron que sujetos armados arribaron en un vehículo y abrieron fuego indiscriminadamente contra las instalaciones y contra un grupo de personas que se encontraban en el área de urgencias del Hospital Civil de Culiacán.

El ataque dejó múltiples impactos de bala en la fachada del edificio y en al menos dos o tres vehículos. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) confirmó los reportes de detonaciones y la movilización de distintas corporaciones al sitio.

Puede ser una imagen de texto que dice "SEGURIDAD Seguridad Pública Sinaloa @sspsinaloa1 X.com La #SSPSinaloa informa que, tras los reportes de disparos en las inmediaciones del Hospital Civil este 29 de agosto de 2025, el Grupo Interinstitucional ya se encuentra en el lugar realizando labores de seguridad. Se solicita a la población que circule en el área con precaución y, ante la presencia de las autoridades, encienda la luz interior de sus vehículos y bajen los vidrios para facilitar las labores preventivas. Se continuará informando."

Personas heridas y fallecidas tras el ataque armado en el Hospital Civil de Culiacán

Las autoridades de la SSP y FGE de Sinaloa han logrado identificar a algunas de las víctimas mortales de este lamentable atentado en Culiacán, estas son:

  • Jorge Armando “N”, de 32 años.
  • José Ramón “N”, de 38 años.
  • Rubén “N”, de 61 años.

En cuanto a las personas que fueron reportadas como heridos son las siguintes:

  • Brianna Amairany “N”, de 13 años, quien sufrió lesiones por esquirlas de bala.
  • Heldie “N”, de 47 años.
  • Víctor Antonio “N”, de 47 años.

Cabe señalar que una cuarta persona ha sido reportada sin vida, sin embargo, aún se desconoce su identidad.

Puede ser una imagen de 1 persona, automóvil y jeep

Fotos: Noticias y Más

Este sábado, la Fiscalía confirmó la apertura de tres carpetas de investigación por homicidio relacionadas con este atentado en el Hospital Civil de Culiacán, mientras que la zona continúa acordonada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y personal de tránsito municipal, según reportan medios locales.

