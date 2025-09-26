Exagente de la FGE ejecutado en Culiacán; su hijo gravemente herido en ataque directo

En Culiacán se vio un crimen que ha generado consternación, un exagente de la Fiscalía General del Estado (FGE) fue asesinado este 26 de septiembre, y su hijo, quien lo acompañaba, quedó seriamente herido.

El violento suceso ocurrió cuando, presuntamente, ambos transitaban por una zona donde fueron emboscados por individuos armados.

El exagente ya no contaba con protección institucional al momento del acto

De acuerdo con los primeros reportes de medios sinaloenses, el ataque fue directo, con disparos de arma de fuego que alcanzaron a padre e hijo.

Su hijo fue trasladado a un hospital de la ciudad, donde recibe atención médica por heridas que han sido calificadas como de gravedad.

Aunque hasta ahora no se han revelado los nombres completos por seguridad, se sabe que la víctima principal era un exagente de investigación de la FGE.

Algunos reportes señalan que tiempo atrás este individuo había sido ligado a un incidente en el cual fue detenido por conducir un vehículo con reporte de robo, aunque quedó libre tras un arreglo legal.

La Fiscalía General del Estado ha iniciado líneas de investigación para determinar quiénes fueron los perpetradores, así como el posible motivo del ataque.

Hasta el momento no se reportan detenciones. Elementos de las corporaciones estatales y municipales acordonaron la escena, y peritos se encargan de recabar evidencias.

Este homicidio ocurre en medio de una escalada de violencia en Sinaloa, particularmente en Culiacán, donde operan diferentes grupos criminales y ajustes de cuentas, muchos de ellos apuntando hacia exagentes, agentes activos o figuras vinculadas al aparato de seguridad estatal.

Además, la impunidad y la falta de protección efectiva para ex integrantes de cuerpos policiacos se han convertido en un problema estructural.