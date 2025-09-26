Asesinan en Guanajuato al jefe de la Unidad de Tramitación Común de la Fiscalía Estatal
Los hechos se registraron alrededor de las 8:00 horas del pasado 25 de septiembre, cuando sujetos armados interceptaron al funcionario en su vehículo sobre la carretera entre San Felipe y Dolores Hidalgo, a la altura de la comunidad.
Luego de privarlo de la libertad, fue asesinado en lo que las autoridades califican como un crimen premeditado y dirigido en su contra.
El cuerpo fue hallado junto a su vehículo incendiado, abandonado en la zona conocida como La Estancia.
También se reportó que se localizó una sudadera negra cerca del vehículo, lo que podría constituir posible evidencia.
Trayectoria y responsabilidad del funcionario
Juan Alberto Camarillo Zavala tenía más de 25 años de servicio en la Fiscalía, desde los tiempos en que ésta era la Procuraduría General de Justicia, y coordinaba casos en los municipios de San Felipe, Ocampo, Dolores Hidalgo y San Diego de la Unión.
Respuesta oficial
La Fiscalía General del Estado condenó el ataque como “cobarde”, lo calificó como una afrenta directa al Estado y aseguró que no habrá impunidad.
Colabora con autoridades estatales y federales para identificar, localizar y presentar ante la justicia a los responsables.
Contexto de violencia en Guanajuato
Este asesinato ocurre en el marco de una oleada sostenida de agresiones contra agentes de seguridad y servidores públicos en Guanajuato, donde los controles de coordinación entre dependencias estatales y federales y la disputa territorial entre grupos criminales son factores señalados como detonantes de la violencia.
