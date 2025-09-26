Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 26 de Septiembre, 2025
Seguridad

Asesinan en Guanajuato al jefe de la Unidad de Tramitación Común de la Fiscalía Estatal

El funcionario Juan Alberto Camarillo Zavala fue interceptado en la carretera San Felipe–Dolores Hidalgo; la FGE prometió justicia y reforzó operativos
Demis Salina
26 septiembre, 2025
Foto: X / ECO_1_LVM

Los hechos se registraron alrededor de las 8:00 horas del pasado 25 de septiembre, cuando sujetos armados interceptaron al funcionario en su vehículo sobre la carretera entre San Felipe y Dolores Hidalgo, a la altura de la comunidad.

Luego de privarlo de la libertad, fue asesinado en lo que las autoridades califican como un crimen premeditado y dirigido en su contra.

El cuerpo fue hallado junto a su vehículo incendiado, abandonado en la zona conocida como La Estancia.

También se reportó que se localizó una sudadera negra cerca del vehículo, lo que podría constituir posible evidencia.

Trayectoria y responsabilidad del funcionario

Juan Alberto Camarillo Zavala tenía más de 25 años de servicio en la Fiscalía, desde los tiempos en que ésta era la Procuraduría General de Justicia, y coordinaba casos en los municipios de San Felipe, Ocampo, Dolores Hidalgo y San Diego de la Unión.

Respuesta oficial

La Fiscalía General del Estado condenó el ataque como “cobarde”, lo calificó como una afrenta directa al Estado y aseguró que no habrá impunidad.

Colabora con autoridades estatales y federales para identificar, localizar y presentar ante la justicia a los responsables.

Contexto de violencia en Guanajuato

Este asesinato ocurre en el marco de una oleada sostenida de agresiones contra agentes de seguridad y servidores públicos en Guanajuato, donde los controles de coordinación entre dependencias estatales y federales y la disputa territorial entre grupos criminales son factores señalados como detonantes de la violencia.

