Asesinan en Guanajuato al jefe de la Unidad de Tramitación Común de la Fiscalía Estatal

Los hechos se registraron alrededor de las 8:00 horas del pasado 25 de septiembre, cuando sujetos armados interceptaron al funcionario en su vehículo sobre la carretera entre San Felipe y Dolores Hidalgo, a la altura de la comunidad.

Luego de privarlo de la libertad, fue asesinado en lo que las autoridades califican como un crimen premeditado y dirigido en su contra.

El cuerpo fue hallado junto a su vehículo incendiado, abandonado en la zona conocida como La Estancia.

También se reportó que se localizó una sudadera negra cerca del vehículo, lo que podría constituir posible evidencia.

Trayectoria y responsabilidad del funcionario

Juan Alberto Camarillo Zavala tenía más de 25 años de servicio en la Fiscalía, desde los tiempos en que ésta era la Procuraduría General de Justicia, y coordinaba casos en los municipios de San Felipe, Ocampo, Dolores Hidalgo y San Diego de la Unión.

Respuesta oficial

La Fiscalía General del Estado condenó el ataque como “cobarde”, lo calificó como una afrenta directa al Estado y aseguró que no habrá impunidad.

Colabora con autoridades estatales y federales para identificar, localizar y presentar ante la justicia a los responsables.

Contexto de violencia en Guanajuato

Este asesinato ocurre en el marco de una oleada sostenida de agresiones contra agentes de seguridad y servidores públicos en Guanajuato, donde los controles de coordinación entre dependencias estatales y federales y la disputa territorial entre grupos criminales son factores señalados como detonantes de la violencia.