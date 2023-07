“Matando ratas en el ISSSTE”, denuncia enfermera de Baja California Sur

La Paz- Con video a través de redes sociales, fue como una enfermera del ISSSTE en Baja California Sur evidenció la presencia de ratas en uno de los hospitales de la región, uso frases como “matando ratas” y “para que no digan que no es cierto”.

La grabación que dura un minuto con 24 segundos se aprecia a la mujer persiguiendo a una rata y la encierra para después matarla, una vez muerta la toma en sus manos y exhibe este problema.

“Matando ratas en el ISSSTE señores y señoras, matando ratas, para que luego no digan que no es cierto”.

Seguido a ello la saca, afuera se encuentra una de sus compañeras y que al verla se expresa sorprendida. A decir de la denunciante, este bicho se paseó por todo el hospital, quirófano, pasillos y áreas de resguardo de material de curación.

Incluso por el área de camas de hospital, ya que en un giro que da la enfermera en la grabación, se aprecia a un paciente con su bata puesta y dice que ya recorrió todo el hospital.

“Mira ya iba para el otro lado, ya se paseó por todo el ISSSTE, el quirofano, por todos lados. Ahí ya recorrió todo el hospital”.

No es la primera vez que se exhibe al ISSSTE en Baja California Sur que es un criadero de ratas, incluso el Gobernador Víctor Manuel Castro Cosío defendió en que era por la ubicación de la unidad médica, refiriéndose al hospital de Santa Rosalía, en el municipio más al norte Mulegé, por ello la referencia de la enfermera de “para que luego no digan que no es cierto”.

Hasta el momento se sigue la denuncia para esclarecer la unidad de medicina en la que se registró este incidente.