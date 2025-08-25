Matemáticas con sabor sudcaliforniano: dos jóvenes van por medalla nacional

Dos jóvenes sudcalifornianos llevarán el nombre de Baja California Sur en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas de Educación Básica, donde representarán al estado en el nivel 3 de esta justa académica nacional. Alfonso Villalobos Báez y Camilla Rangel Olguín competirán del 18 al 21 de septiembre en Oaxtepec, Morelos, con disciplina, perseverancia y resiliencia como banderas de su preparación.

Camilla confía en volver con una medalla o al menos una mención honorífica, mientras que Alfonso, además de la competencia, espera aprovechar la experiencia para conocer a otros estudiantes que comparten su pasión por los números.

Ambos reconocen que las matemáticas siempre les resultaron atractivas y que sus maestros han sido clave en el camino, impulsándolos a participar en concursos y fortalecer sus habilidades.

“Todos aprendemos diferente y yo siento que los maestros se enfocan en intentar enseñarnos de todas las maneras, ya sea visual, escrito, hablado, pero gracias a eso nosotros podemos aprender de manera más sencilla y nos ayuda mucho (…) estoy muy agradecido con Miss Yamel porque si nos ha enseñado mucho, las fórmulas, porque aunque tengas el talento, también hay cosas que te falta, y si no tienes a alguien que te enseñe será difícil que lo aprendas, por lo que también ocupas un buen maestro”, expresaron.

Su rapidez para resolver problemas y la claridad de sus razonamientos han sido destacadas por su maestra Yamel Bernal Hallal, quien acompañará a la delegación sudcaliforniana en la competencia nacional.

Más allá de los números, Alfonso y Camilla quieren inspirar a otros estudiantes a no rendirse frente a los retos académicos.

“Lo que a mucha gente le pasa es que pierde el enfoque y creo que, si nos enfocamos y no nos rendimos; porque puedes empezar siendo malo o no tan bueno y luego llegar a las estatales o nacionales, por lo que el chiste es no rendirse y tener resiliencia (…) mi consejo sería seguir intentando, si realmente te gusta intentarlo, no rendirse, aunque puede que digas “no puedo” y perder toda la motivación, pero aun así tener disciplina y seguir constante, buscar nuevas maneras de aprender, donde sacar información para lograrlo”, agregaron.

Con disciplina, perseverancia y resiliencia como guías, Alfonso y Camilla representarán a Baja California Sur convencidos de que la pasión por las matemáticas puede abrirles camino hacia nuevas oportunidades y amistades.

