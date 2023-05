Así se vive la maternidad en el Ejército Mexicano

La Paz.- Dentro de la disciplina que se tiene en las Fuerzas Armadas de México también existe la parte humana que es primordial para salvaguardar la soberanía y seguridad del país. También cuando se trata del apoyo a una mujer embarazada perteneciente al Ejército Mexicano

Hablar de la maternidad en todas sus facetas es maravilloso, y más si eres acuerpada por el ejército, razón por la que la capitán primera enfermera del Hospital Militar Regional de La Paz, Ana Patricia Sánchez Soto, nos compartió cómo vive una mujer militar su embarazo dentro de la corporación.

Agregó que, por ordenamiento del Ejército Mexicano y Fuerza Aérea, todas las mujeres militares pueden gozar de estos beneficios, con el objetivo de proteger su embarazo, llevar a cabo la lactancia materna y cuidar a su bebé. Las primeras 8 semanas la madre sigue trabajando y a la semana 16, se le exenta de sus labores.

“ Ya una mujer embarazada, ya tiene un uniforme especial que se llama uniforme de maternidad ya no usan el uniforme pixelado de campaña, que nosotros lo usamos, pues para adiestramiento militar […] Ya no entran de servicios de 24 horas, que también es un beneficio este, pues bastante bueno, para para la mujer embarazada, que luego se cansa tanto en tan solo de estar parada o estar trabajando por más de 8 horas, ya no entran servicios de 24 horas y en el último mes de embarazo ya no entran en el servicio de más de 12 horas.”