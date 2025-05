¿Almeyda regresa a Chivas? Esto dice Carlos Salcido y la afición rojiblanca

Con el Torneo Apertura 2025 a la vuelta de la esquina y sin entrenador definido, el Club Guadalajara enfrenta una presión creciente por parte de su afición, que exige el regreso de Matías Almeyda. El técnico argentino quedó oficialmente desligado del AEK de Atenas esta semana, y su nombre no tardó en reaparecer entre los seguidores rojiblancos como la opción más deseada para dirigir al Rebaño.

Durante tres años en el fútbol griego, Almeyda logró lo que pocos imaginaron: conquistar un doblete con el AEK, llevándolo nuevamente a los primeros planos del país. Su salida fue acompañada por un mensaje cargado de gratitud, que compartió en redes sociales.

“Sólo me queda agradecer a cada una de las personas que forman parte de este club, sobre todo aquellos a quienes ustedes no conocen y sin embargo ocupan un rol fundamental en el funcionamiento del club”, escribió el técnico, en alusión al personal que lo acompañó en su etapa por Europa.

La publicación provocó una ola de comentarios entre excompañeros y exjugadores, destacando el mensaje de Carlos Salcido, quien compartió vestidor con Almeyda cuando ambos formaban parte del Guadalajara campeón de 2017.

En redes sociales, la afición ha tomado la iniciativa con la etiqueta #AmauryQueremosAlPelado, en referencia al presidente del club, Amaury Vergara, quien hasta ahora ha mantenido como candidatos a otros técnicos como el español Domenec Torrent y el argentino Gabriel Milito.

Ninguno, sin embargo, genera el mismo entusiasmo que Almeyda, cuyo paso por Chivas entre 2015 y 2018 dejó una huella imborrable con títulos de Liga MX, Copa MX y Concacaf.

Desde que Almeyda dejó el club, Chivas no ha vuelto a levantar un trofeo y ha tenido un desfile de entrenadores sin continuidad. La ausencia de un proyecto sólido ha profundizado el deseo de la afición por revivir la etapa más exitosa de la última década, la cual identifican con la figura del “Pastor”.

