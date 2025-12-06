Aprueban matrimonio igualitario en Guanajuato y prohíben terapias de reconversión

En un histórico avance para los derechos de la diversidad sexual en México, el Congreso de Guanajuato aprobó reformas al Código Civil que legalizan el matrimonio igualitario y prohíben las controvertidas terapias de reconversión.

Con 25 votos a favor y 9 en contra, analistas políticos señalan que la votación marca un precedente en uno de los estados más conservadores del país, alineándose con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y estándares internacionales de derechos humanos. Esta medida, largamente esperada por activistas, representa un paso crucial hacia la igualdad y la no discriminación en el ámbito familiar y personal.

La reforma redefine el concepto de matrimonio como la “unión libre de dos personas”, eliminando referencias excluyentes como “hombre” o “mujer” para sustituirlas por “persona”. Este cambio no solo facilita el acceso al matrimonio igualitario para parejas del mismo sexo, sino que también protege derechos inherentes como la adopción y la herencia, corrigiendo desigualdades históricas.

La diputada panista María Eugenia García, impulsora de la iniciativa, celebró la aprobación al afirmar que “estas reformas amplían oportunidades de felicidad y reconocen derechos para los colectivos de diversidad sexual, terminando con humillaciones y negaciones de identidad”.

Asimismo, varios legisladores destacaron la dimensión humana de esta victoria para el matrimonio igualitario. El diputado, Jorge Arturo Espadas, subrayó que “la igualdad en dignidad humana no admite excepciones”.

En paralelo, el pleno aprobó con amplio respaldo, 32 votos a favor y solo 3 en contra, la prohibición de las terapias de conversión, conocidas por su carácter pseudocientífico y dañino. Estas prácticas, que buscan “cambiar” la orientación sexual de las personas, ahora enfrentarán sanciones penales, lo que fortalece la protección contra abusos psicológicos y físicos. Esta dupla de reformas consolida a Guanajuato como un baluarte emergente en la lucha por el matrimonio igualitario y la salud mental de la comunidad LGBTQ+, en sintonía con avances nacionales como los observados en la CDMX y otros estados.