Di “sí” en grande: regístrate a los Matrimonios Colectivos 2025 en Los Cabos

El Ayuntamiento de Los Cabos, a través del Sistema DIF y el Registro Civil de Baja California Sur, anunció la apertura del registro para los Matrimonios Colectivos 2025, un evento que busca ofrecer a las parejas la oportunidad de formalizar su unión en una ceremonia gratuita y significativa para la comunidad.

El cupo será limitado a 50 parejas, y la fecha límite para entregar la documentación es el viernes 5 de septiembre. Las inscripciones se realizan en las oficinas de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, ubicadas en Vicente Guerrero esquina con Margarita Maza de Juárez, en la colonia Centro de San José del Cabo.

La ceremonia oficial tendrá lugar el viernes 26 de septiembre, y las autoridades subrayan que sólo participarán las parejas que hayan cumplido con el trámite completo y en tiempo.

Requisitos principales:

Acta de nacimiento actualizada de ambas personas.

Comprobante de domicilio.

Constancia de Inexistencia de Matrimonio para quienes provengan de otro estado.

Acta de divorcio o defunción, en caso de ser aplicable.

Las autoridades recomiendan acudir con anticipación debido a la alta demanda y al cupo limitado. Para más información, está disponible la línea telefónica (624) 317-7466.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.