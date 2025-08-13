Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 13 de Agosto, 2025
HomeLos CabosDi “sí” en grande: regístrate a los Matrimonios Colectivos 2025 en Los Cabos
Los Cabos

Di “sí” en grande: regístrate a los Matrimonios Colectivos 2025 en Los Cabos

El amor se celebra en Los Cabos. Abre el registro para los Matrimonios Colectivos 2025 con cupo para 50 parejas. Entérate de fechas, requisitos y cómo participar
Tania Plateros
13 agosto, 2025
0
6
Matrimonios colectivos 2025 en Los Cabos

FOTO: Ayuntamiento de Los Cabos

El Ayuntamiento de Los Cabos, a través del Sistema DIF y el Registro Civil de Baja California Sur, anunció la apertura del registro para los Matrimonios Colectivos 2025, un evento que busca ofrecer a las parejas la oportunidad de formalizar su unión en una ceremonia gratuita y significativa para la comunidad.

El cupo será limitado a 50 parejas, y la fecha límite para entregar la documentación es el viernes 5 de septiembre. Las inscripciones se realizan en las oficinas de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, ubicadas en Vicente Guerrero esquina con Margarita Maza de Juárez, en la colonia Centro de San José del Cabo.

La ceremonia oficial tendrá lugar el viernes 26 de septiembre, y las autoridades subrayan que sólo participarán las parejas que hayan cumplido con el trámite completo y en tiempo.

Requisitos principales:

  • Acta de nacimiento actualizada de ambas personas.

  • Comprobante de domicilio.

  • Constancia de Inexistencia de Matrimonio para quienes provengan de otro estado.

  • Acta de divorcio o defunción, en caso de ser aplicable.

Las autoridades recomiendan acudir con anticipación debido a la alta demanda y al cupo limitado. Para más información, está disponible la línea telefónica (624) 317-7466.

👉 Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasAyuntamiento de Los Cabos
Articulo anterior

¿Quién es el dueño de Chedraui, cuánto dinero tiene y qué cadena ...

Siguiente articulo

Cruz Roja BCS busca reabrir seis subestaciones en el norte del estado