Matthew Perry: A Hollywood Tragedy llega a Universal+ con detalles de negligencia y adicciones

Matthew Perry, recordado por interpretar a Chandler Bing en la exitosa serie ‘Friends‘, vuelve a ser el foco de atención mundial con el estreno de un documental impactante. La producción ‘Matthew Perry: A Hollywood Tragedy’ explora la vida del actor, su lucha contra las adicciones y las complejas circunstancias que rodearon su trágico deceso en 2023.

La ketamina, causa de una muerte accidental

La muerte del actor ocurrió el 28 de octubre de 2023 en su residencia de Pacific Palisades, Los Ángeles. Perry fue hallado sin vida a los 54 años en el jacuzzi de su casa.

LEE MÁS: “25 años después”: Nelly Furtado anuncia su retiro de los escenarios por críticas

El informe forense del condado de Los Ángeles confirmó que el actor falleció por los efectos agudos de la ketamina. Esta sustancia le había sido administrada horas antes de su deceso.

Investigación y las condenas por negligencia

Aunque la causa de la muerte fue clasificada como accidental, las circunstancias revelaron un sistema de negligencia y abuso en el tratamiento que recibía el actor. El documental profundiza en las revelaciones sobre la investigación de los doctores que presuntamente le suministraron la ketamina.

LEE MÁS: Detienen a Víctor Álvarez Puga en Florida: ¿Extradición inminente por lavado de dinero?

La investigación federal desveló que Perry fue víctima de una red de médicos y distribuidores ilegales. El fiscal federal Martin Estrada señala que los acusados “se aprovecharon de alguien vulnerable y dejaron que la codicia los guiara”. Entre los implicados acusados estaban su asistente personal Kenneth Iwamasa, los doctores Mark Chavez y Salvador Plasencia, el distribuidor Erik Fleming, y la empresaria Jasveen Sangha. Cuatro de ellos fueron condenados en julio de 2025 por la justicia.