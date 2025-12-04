Condenan a prisión al médico de Matthew Perry por haber recetado ketamina al actor antes de que muriera de una sobredosis

Un tribunal federal de Los Ángeles sentenció a 30 meses de prisión al médico Salvador “N”, de 44 años, por distribuir ketamina al fallecido actor Matthew Perry, estrella de la icónica serie “Friends”.

Salvador “N”, conocido como “Dr. P” entre sus conocidos, se declaró culpable en julio de cuatro cargos por distribución ilegal del fármaco, que contribuyó directamente a la sobredosis fatal de Perry en octubre de 2023. Esta condena marca el primer fallo en el caso que involucra a cinco acusados en una red clandestina de suministro de drogas en Hollywood, destacando la vulnerabilidad de celebridades como Matthew Perry ante adicciones crónicas.

El exmédico de Santa Mónica, quien operaba una clínica en Calabasas, suministró múltiples viales de ketamina a Matthew Perry a pesar de conocer su historial documentado de adicción a las sustancias. Según la fiscalía, el asistente personal de Perry administraba el medicamento sin capacitación médica adecuada, lo que agravó los riesgos.

La jueza Sherilyn Peace Garnett impuso además una multa de 5,600 dólares al “Dr. P” y ordenó su custodia inmediata, revocando su licencia médica en septiembre de 2025. “Tomaste un juramento hipocrático de no hacer daño, pero lo hiciste”, recriminó la jueza durante la audiencia, subrayando la irresponsabilidad en el manejo de la ketamina, un anestésico disociativo con potencial adictivo.

Matthew Perry, quien popularizó al personaje de Chandler Bing en “Friends” y luchó públicamente contra sus demonios en su autobiografía, falleció a los 54 años ahogado en la bañera de su jacuzzi debido a los efectos de la ketamina. La investigación federal reveló una red subterránea en Los Ángeles que explotaba la fama de Perry para proveer drogas, incluyendo inyecciones directas realizadas por el propio Plasencia. Familiares del actor, presentes en la corte, lo señalaron como uno de los principales responsables, exigiendo justicia para prevenir tragedias similares en la industria del entretenimiento.

La muerte de Matthew Perry ha impulsado reformas en el control de medicamentos psicotrópicos en Estados Unidos, con énfasis en la vigilancia de prescripciones a pacientes con historial de abuso. Expertos en adicciones advierten que la ketamina, usada terapéuticamente para depresión, se ha popularizado ilegalmente por sus efectos eufóricos, similar a lo vivido por Perry. Esta condena no solo cierra un capítulo doloroso para los fans de “Friends”, sino que refuerza la batalla global contra las adicciones que cobraron la vida de un ícono como Matthew Perry.