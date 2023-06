Mauricio Vila y Germán Martínez se bajan de la contienda por la candidatura presidencial

El método que usará la alianza opositora para elegir a su candidato presidencial ya tuvo efectos porque anunciaron que no participarán en el proceso el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila y el senador Germán Martínez.

En su cuenta de Twitter, Vila dejó un posicionamiento donde explica su decisión. Vila era uno de los posibles aspirantes que sonaba entre comentaristas políticos como posible candidato de la alianza PAN PRI PRD para la elección presidencial de 2024.

En su carta abierta, dirigida al pueblo de Yucatán, el político panista argumentó que su actual responsabilidad le exige permanecer en el cargo hasta el final de su mandato.

Si bien no hace referencia a los métodos de elección de la alianza opositora, que consisten en recolectar firmas y competir en elecciones internas, es el segundo político que anuncia que no participará del proceso.

“Después de un largo proceso de reflexión, desde el amor y compromiso con mi estado, he decidido no participar en el proceso de elección de candidatos para la Presidencia de México de mi partido, el Partido Acción Nacional”, explica en su escrito.

Señala que las razones de esta decisión se dividen en dos aspectos: los grandes proyectos que tiene en puerta Yucatán, que marcarán el rumbo de esa entidad en los próximos 30 años, y su convicción personal de que ser candidato a la Presidencia es un privilegio, pero también una gran responsabilidad.

“La alianza necesita y merece una candidata o candidato de tiempo completo”, subraya. “En la alianza, tenemos grandes perfiles, mujeres y hombres honestos, trabajadores y capaces, de los que estoy seguro va a emanar una candidata o candidato que pueda representar y llevar a buen puerto las demandas de todos los mexicanos, que busque la unidad nacional y siempre lo mejor para el país. Que impulse el combate a la desigualdad, a la inseguridad, el desarrollo económico y el social: a ellas y ellos les deseo éxito y les reitero: cuentan con mi apoyo”, destaca en su carta.

Enumeró además los proyectos que tiene encaminados en su estado:

“Proyectos como la ampliación y modernización del Puerto de Altura de Progreso, con el que se va a convertir en uno de los más importantes de Latinoamérica y sitúa una nueva frontera comercial con los Estados Unidos; la puesta en marcha del Va y Ven, un moderno sistema de movilidad; la implementación del IE-tram, el primer servicio de transporte público 100% eléctrico (de todo el sureste y) único en su tipo en el continente; la finalización del hospital de Ticul que había estado parado por más de 10 años; el nuevo Hospital ‘Agustín O’Horán’, el más grande que se construye en el país y que sustituirá el actual que fue inaugurado en 1906; el Hospital Naval que va a atender a personal de la Marina y población de la costa yucateca; a esto se suman la remodelación de los 140 centros de salud que existen en el estado, las mejoras en educación; la atracción de nuevas inversiones para generar los empleos que necesitan las y los yucatecos; entre muchos otros proyectos con los que estamos haciendo a nuestro estado cada vez más justo y productivo; y demandan de mi trabajo en el cargo“, apuntó.

Violarían la ley electoral

Horas antes, el senador del Grupo Plural, Germán Martínez Cázares también anunció su decisión de no participar en la contienda para seleccionar a la candidata o el candidato presidencial de la alianza opositora en 2024.

En un video publicado en redes sociales, el legislador sin partido expresó su desacuerdo con el método que la coalición Va por México está definiendo, con campañas anticipadas que violarían la ley electoral, “cargadas empresariales” y dinero sin fiscalización.

“Quiero agradecer desde el corazón a las ciudadanas y ciudadanos que apoyaron mi aspiración de llegar a ser presidente de México. Su aspiración es nuestra aspiración, la de tener hospitales públicos con medicamentos que curen el dolor, escuelas de calidad públicas para nuestras niñas y nuestros niños, la aspiración de devolverle el miedo a los criminales en las calles de México y la aspiración de recuperar la brillantez internacional con un jefe de Estado que nos dé orgullo a todos.

Así anunció Germán Martínez Cázares su decisión de no participar en la contienda para seleccionar a la candidata o el candidato presidencial de la alianza opositora en 2024 Video: Especial pic.twitter.com/Mqw3PN1XFF — El Universal (@El_Universal_Mx) June 25, 2023

“Pero el método que se está construyendo ni es de partidos ni es plenamente de ciudadanos ni es una encuesta ni es una elección abierta a todas y a todos los ciudadanos, y yo no me voy a echar en manos de cargadas empresariales, de sindicatos con dueño o de padroneros partidistas, y además no voy a violar la ley para obtener ningún cargo público ni campañas anticipadas ni dinero sin fiscalización ni uso de datos personales en el padrón”, expresó.

Germán Martínez aclaró que “yo no me rindo, yo no voy a dejar de luchar por un México”, por lo que apoyará a la candidata o al candidato que con solvencia moral, que sea decente, encabece los esfuerzos para recoger el tiradero de Morena. Amo a esta patria y por encima de los intereses o de las aspiraciones personales está el suelo y la gente mexicana”, puntualizó.