Max (Marx) Arriaga propone una SEP “independiente” y más política al convocar comités fuera de la estructura oficial

El funcionario federal Marx Arriaga Navarro, director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), sorprendió al sector educativo y político al proponer una reconfiguración de la dependencia con una SEP “más independiente y menos enfocada en la gestión tradicional educativa, pero con mayor participación política activa”.

En un documento difundido en su cuenta de X los días recientes, Arriaga acusó que bajo la actual conducción del sistema educativo, encabezada por el secretario Mario Delgado Carrillo, persisten mecanismos que, según él, profundizan la privatización de la educación pública y contradicen los principios de la Nueva Escuela Mexicana.

Para hacer frente a lo que considera un desgaste de la rectoría del Estado en educación, el funcionario planteó la conformación de Comités para la Defensa de la Nueva Escuela Mexicana y de los Libros de Texto Gratuitos, concebidos con estructuras propias de registro, coordinación y toma de decisiones independientes de los canales institucionales tradicionales.

La convocatoria busca aglutinar a docentes y simpatizantes del modelo educativo con el argumento de defender los contenidos escolares frente a una supuesta influencia de programas y materiales que han sufrido “desvíos ideológicos” y de “resistencias” internas que, a juicio de Arriaga, favorecen tendencias privatizadoras.

La propuesta de Arriaga ha generado reacciones diversas. Por un lado, críticos y sectores de oposición han reclamado que estas acciones implican una politización de la educación pública, solicitando incluso la destitución del funcionario ante lo que califican de sesgo ideológico y riesgo para la imparcialidad del sistema educativo.

Por otro lado, desde la propia SEP, el titular Mario Delgado ha salido a defender la política educativa vigente, asegurando que la Nueva Escuela Mexicana mantiene su carácter público, gratuito, laico e inclusivo, y negó que existan procesos de privatización encubierta, subrayando logros como la distribución de más de 160 millones de libros gratuitos y acciones de inversión educativa.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por su parte, calificó el debate interno como una manifestación de ideas diversas dentro de la Cuarta Transformación, sin confirmar si se tomará alguna medida administrativa respecto al planteamiento de Arriaga.

El llamado de Arriaga abre un debate amplio sobre el papel de las autoridades educativas en México, la autonomía institucional y los límites entre gestión educativa y activismo político dentro de los órganos del Estado.

