Max Verstappen brilla en el Gran Premio de Estados Unidos

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se consagró como el ganador del Gran Premio de Estados Unidos 2025, disputado en el Circuito de las Américas en Austin, Texas. Con esta victoria, Verstappen alcanzó su triunfo número 68 en la Fórmula 1 y el quinto en la temporada actual.

A sus 28 años, el cuatro veces campeón del mundo superó al británico Lando Norris (McLaren), quien terminó segundo, y al monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que completó el podio en la tercera posición.

Aunque no ganó la carrera, Oscar Piastri (McLaren) sigue como líder del campeonato con 346 puntos, 14 más que Norris y 40 por delante de Max Verstappen, cuando restan solo cinco fechas para el cierre del Mundial de Fórmula 1.

La jornada no solo destacó por el rendimiento de Max Verstappen, sino también por los anuncios que fortalecen la presencia de la Fórmula 1 en Estados Unidos. El domingo, se confirmó una extensión de contrato de ocho años entre la organización del campeonato y el Circuito de las Américas, asegurando la permanencia del Gran Premio de Estados Unidos hasta 2034.

Desde su debut en 2012, el circuito texano se ha consolidado como una parada clave del calendario, con cifras récord de asistencia: más de 400,000 aficionados acudieron al evento tanto en 2022 como en 2023, convirtiéndolo en uno de los más populares del mundo.

El Gran Premio de Estados Unidos también mantiene un acuerdo con el estado de Texas, el cual permite acceder a fondos fiscales para financiar la realización del evento. Desde 2012, el gobierno estatal ha aportado más de 300 millones de dólares para cubrir licencias y costos operativos.

De acuerdo con datos oficiales, el impacto económico acumulado del evento asciende a más de 7,000 millones de dólares para Austin y el estado de Texas, consolidando al circuito como un motor turístico y económico de gran escala.

Además, la Fórmula 1 anunció recientemente un acuerdo de cinco años con Apple, que será su nuevo socio de transmisión en Estados Unidos a partir de la próxima temporada, reforzando así la estrategia de crecimiento en el mercado estadounidense.

El triunfo de Max Verstappen en el Gran Premio de Estados Unidos no solo lo mantiene en la lucha por el título, sino que enmarca un momento clave para la expansión del campeonato en América del Norte.