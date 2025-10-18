Max Verstappen domina clasificación del Gran Premio de Estados Unidos 2025

El Gran Premio de Estados Unidos 2025 tuvo como protagonista absoluto a Max Verstappen, quien se quedó con la pole position tras dominar de principio a fin las sesiones de clasificación en el Circuito de las Américas, en Austin. El neerlandés de Red Bull impuso un ritmo inalcanzable con un tiempo de 1:32.510, consolidándose como favorito para la carrera del domingo a las 14:00 horas.

Durante las tres rondas clasificatorias, Max Verstappen mostró control total sobre su monoplaza y una consistencia impecable. En la Q3, superó por 291 milésimas al británico Lando Norris y por 297 al monegasco Charles Leclerc, quienes completarán la primera fila de salida.

La jornada también dejó buenas sensaciones para Mercedes y Ferrari. George Russell y Lewis Hamilton se ubicaron cuarto y quinto, mientras que Leclerc mantuvo al equipo italiano entre los contendientes por el podio. Ninguno, sin embargo, pudo igualar el ritmo del campeón de Red Bull, quien sacó el máximo provecho del RB21.

Oscar Piastri finalizó sexto, seguido de Andrea Kimi Antonelli, Oliver Bearman, Carlos Sainz Jr. y Fernando Alonso, completando así los diez primeros lugares en la parrilla. La sesión se desarrolló con incidentes menores, como el accidente de Isack Hadjar (Racing Bulls) en la Q1, que provocó una bandera roja.

Otro momento de tensión se vivió cuando los comisarios anularon la mejor vuelta de Alexander Albon (Williams) por exceder los límites de pista, lo que permitió al argentino Franco Colapinto avanzar de forma ajustada a la Q2.

En esa segunda fase, Max Verstappen volvió a liderar los tiempos, escoltado por Leclerc y Norris, confirmando su dominio absoluto en Austin. Ya en la Q3, el tricampeón mundial selló su actuación con una vuelta perfecta en el último intento, dejando sin opciones a sus rivales más cercanos.

Con esta nueva pole, Max Verstappen se acercó peligrosamente al liderato del campeonato, quedando a 33 puntos de Lando Norris y reduciendo la ventaja de Oscar Piastri. Su consistencia vuelve a ponerlo en el centro de la pelea por el título en la parte final de la temporada..

El Gran Premio de Estados Unidos 2025 se correrá este domingo a las 14:00 horas en Austin, con Max Verstappen partiendo desde la primera posición y con la mira puesta en extender su dominio en una de las pistas más exigentes del calendario.