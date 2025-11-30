Max Verstappen gana en Qatar y la F1 se definirá en Abu Dabi

Max Verstappen se impuso con autoridad en el Gran Premio de Qatar 2025, una carrera marcada por la estrategia y por un momento clave: la aparición del safety car en la vuelta 7, que terminó favoreciendo al piloto neerlandés y relanzó por completo la pelea por el campeonato mundial de Fórmula 1.

El coche de seguridad obligó a la mayoría de los pilotos a entrar a boxes, pero Oscar Piastri y Lando Norris, ambos de McLaren y contendientes directos al título, decidieron mantenerse en pista. La estrategia, sin embargo, terminó perjudicándolos, ya que tras las detenciones obligadas quedaron por detrás de Max Verstappen, quien aprovechó la situación para tomar control de la carrera.

LEE MÁS: América dejó ir su pase a la semifinal al recibir un gol en sobretiempo del …

Al concluir la competencia en Lusail, Piastri finalizó segundo, seguido por Carlos Sainz en tercer lugar, mientras que Norris cruzó la meta en la cuarta posición. Estos resultados modifican de manera significativa el panorama del campeonato, acercando a Verstappen a la cima y manteniendo viva la lucha entre los tres pilotos que aún conservan posibilidades matemáticas.

Con la victoria en Qatar, la batalla por el título se definirá en el Gran Premio de Abu Dabi 2025, última fecha del calendario. La tensión es máxima: cualquier error de estrategia, una parada tardía o una falla mecánica podría cambiar por completo el desenlace del Mundial.

El cierre de temporada promete un duelo histórico entre Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri, en una de las definiciones más cerradas de los últimos años en la Fórmula 1.