Max Verstappen triunfa en el GP de Abu Dhabi, pero Lando Norris se lleva el título de la F1 2025
Max Verstappen ganó la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi, pero fue Lando Norris quien se coronó campeón mundial 2025 tras asegurar el podio decisivo en Yas Marina.
En una última carrera cargada de tensión, el neerlandés Max Verstappen obtuvo la victoria en el GP de Abu Dhabi —superando a Oscar Piastri y a Lando Norris—, pero su triunfo no le alcanzó para arrebatar el título mundial de pilotos.
Norris, con un tercer lugar, sumó los puntos necesarios para terminar la temporada con 423 unidades, apenas dos más que Verstappen, quien cerró con 421.
Con este resultado, Norris se convierte en el nuevo campeón mundial de Fórmula 1 2025, rompiendo la racha de dominación de Verstappen y coronando su constancia y buen desempeño durante toda la temporada.
Para McLaren, este título representa un nuevo aire: su primera corona de pilotos en varios años, lo que marca un cambio en la competencia del deporte.
