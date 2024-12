Max Verstappen triunfa en Qatar en una carrera accidentada y emocionante; Checo ¡de mal en peor!

Max Verstappen se impuso en el Gran Premio de Qatar tras una impecable actuación que lo consolidó como el piloto más consistente de la temporada.

Partiendo desde la segunda posición, el neerlandés no tardó en tomar la delantera y mantenerla hasta cruzar la meta con una ventaja de más de seis segundos sobre Charles Leclerc, quien terminó en la segunda posición para Ferrari.

Oscar Piastri, de McLaren, completó el podio con una sólida actuación, aunque McLaren no pudo sellar el campeonato de constructores debido a los errores de Lando Norris durante la carrera.

La competencia, celebrada en el complicado circuito de Losail, estuvo marcada por múltiples incidentes y abandonos que afectaron a cinco pilotos: Nico Hülkenberg, Lance Stroll, Esteban Ocon, Franco Colapinto y Sergio Pérez.

MAX VERSTAPPEN WINS THE QATAR GRAND PRIX!!

Expertly managed from the World Champion, who makes it two wins in three races! 👏👏#F1 #QatarGP pic.twitter.com/KqMPFWAcbw

— Formula 1 (@F1) December 1, 2024